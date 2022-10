Bitteres 0:1 beim Flutlichtspiel in Jeddeloh – BSV verliert knapp BSV Rehden zeigte Moral, muss aber eine Niederlage einstecken.

Erstmals ein Flutlichtspiel für den BSV Rehden am Küstenkanal in Jeddeloh beim derzeitigen Tabellenzweiten der Liga. Dazu fühlt sich derzeit SSV Jeddeloh II zuhause am wohlsten, er ist dort noch ungeschlagen. So begannen sie die Partie ohne große Schnörkel. Sie kamen einfach von Beginn an besser auf Touren und setzten der BSV-Abwehr sofort zu und sorgten so für die ersten kleinen Aufregern der Partie, ohne bei den Gästen Schaden anzurichten.

Aber auch unsere Rehdener „Schwarz-Weißen“ fanden in der Anfangsviertelstunde stückweise in diese Begegnung hinein. Bei einem Freistoß im Mittelfeld in der 15. Minute hatte Rehdens Niklas Kiene die Möglichkeit Jeddeloh Torwart Marcel Bergmann zu testen, doch sein Versuch senkte sich erst weit hinter dem SSV-Tor. So langsam nahm die Partie an Fahrt auf und Rehdens No.1 musste in der 17. Minute einen Einschlag gegen Shaun Minns vom SSV verhindern. Erste Aufregung auf Seiten der Gäste im Gegenzug. Bei einer Flanke von BSV-Stürmer Kevin Coleman in die SSV-Box soll bei der Abwehr von Miguel Fernandes klar die Hand im Spiel gewesen sein, welches vom Hannoveraner Referee Björn Behrens aber nicht geahndet wurde.

Jeddelohs Miguel Fernandes trifft zur 1:0 Führung – seinen vorher verursachten Hand-Elfer gibt’s nicht

Rehdens Offensive mit Kevin Coleman und Shamsu Mansaray jetzt mit mehr Vorwärtsdrang, ohne sich dabei jedoch den entscheidenden Hochkaräter für ihren BSV zu erspielen. Der erste Treffer sollte in der 43. Minute dann auf Seiten der Ammerländer durch den schon erwähnten Miguel Fernandes fallen. Mit einem 22m Schuss aufs lange rechte Eck des BSV-Tores war er schließlich zum 1:0 für seine Farben erfolgreich. Der Rückstand kurz vor der Pause fiel für die Arambasic-Truppe natürlich zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt, sollte jedoch aufgrund eines Chancen-Plus der Jeddeloher wohl in Ordnung gehen. Viel passierte in der Folgezeit nicht mehr, nur das zu bohrende Brett für Rehden in Hälfte zwei nahm an Stärke deutlich zu.

Den SSV Jeddeloh kalt erwischt – doch Rehdens Treffer wurde annulliert

Dieses hätte sich gleich nach Wiederanpfiff noch weiter verstärken können, denn der Auftakt in Durchgang Nummer zwei ging klar an die Gastgeber vom Küstenkanal, wenn nicht Rehdens Keeper Fleming Niemann in der 47. Minute gegen SSV-Stürmer Simon Brinkmann zur Stelle gewesen wäre und der Stürmer seine zweite Chance danach am Pfosten des Rehdener Tores vorbei setzte. In der 52. Minute jubelte aber kurz der BSV, als Malik Memisevic eine Coleman Hereingabe zum 1:1 verwertete. Doch der Linienrichter zeigte eine Abseitsstellung des Rehdener Stürmers an und der Treffer zählte nicht.

Die Gäste legten nun nochmals einen Zahn zu, wollten zumindest ihr Tor um auswärts nicht wieder mit null Punkten dazustehen. Und so hatte es nicht den Anschein, als wäre der Abend aus Sicht der Arambasic-Truppe bereits gelaufen. Immer wieder ergaben sich für die BSV-Kicker aussichtsreiche Möglichkeiten im Spielaufbau, so landete ein Schuss von Alessio Arambasic aus kurzer Distanz abgefälscht knapp neben dem SSV-Aluminium, andere waren allerdings zu fehlerbehaftet oder konnten durch die SSV-Abwehr geklärt werden. Es durfte sogar Kapitän Pierre Becken für die letzte Viertelstunde ins Jeddeloher Abwehrzentrum, um noch eventuelle Kopfballgelegenheiten zu veredeln. Doch alles sollte nichts mehr nützen.

So ging es in die Fünfminütige Nachspielzeit der Partie, die Gastgeber hatten sich bereits auf das Halten des knappen Vorsprungs eingestellt, der Schiedsrichter hatte fast alle möglichen gelben Karten verteilt, aber dann kam es – weil ein Jeddeloher Spieler den Ball nicht an Rehdens Keeper rausgeben wollte – zu einer Schubserei. Fleming Niemann sah am Ende dafür den gelben Karton und Rehden musste eine weitere Auswärtsniederlage hinnehmen.

Weiter geht es für den BSV am Samstag, den 05.11.2022 um 15:00 Uhr gegen den FC Eintracht Norderstedt in den heimischen Waldsportstätten.

BSV Rehden: Flemming Niemann, Julijan Popovic (ab 84. Leonardo Cristescu), Daniel Haritonov, Pierre Becken, Niklas Kiene, Malik Memisevic (ab 74. Lovro Sindik), Ebrima Jobe, Shamsu Mansaray, Josip Tomic (ab 64. Angelos Argyris), Kevin Coleman, Alessio Arambasic (ab 64. Tony Lesueur).

Trainer: Kristian Arambasic

Torfolge: 1:0 Miguel Fernandes (43.)

Schiedsrichter: Björn Behrens (Hannover) – Assistenten: Lennart Kernchen (Hannover), Leo Heckmann (Asendorf)

Zuschauer: 539 in der 53acht-Arena