Bitterer Tag für den TVN

Ein Spiel zum vergessen. Nach frühem Rückstand verletzte sich auch Keeper Halil Atay in den Anfangsminuten und hielt nur schwerlich mangels Alternativen bis zum Ende durch. Gerade über die äußeren Mittelfeldspieler agierte man vogelwild und lag bereits mit 0.4 zur Pause zurück. Zudem verletzte sich Raik Kirsten der nach kurzfristigen Ausfällen eingesprungen war schwerer am Knöchel und musste nur ein paar Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden. Nach der Pause gelang David Kuwert mit dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer das 1:6. Beim Stande von 1:7 leistete sich Tim Neuffer einen überflüssigen Platzverweis wegen Meckern. In der Folge kassierte man noch zwei Gegentore zum 1:9 Endstand.