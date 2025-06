Bitterer Start in die Relegation – Immenhausen unterliegt VfL Kassel

Die TSV Immenhausen hat sich den Auftakt in die Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga natürlich ganz anders vorgestellt. Vor rund 300 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum mussten sich die Grün-Weißen am Samstag dem VfL Kassel mit 1:6 (1:4) geschlagen geben.

Dabei begann die Partie eigentlich vielversprechend: Bereits in der 1. Spielminute hatte Nico Siebert-Grüneberg per Freistoß die erste gute Möglichkeit, doch der VfL-Keeper parierte stark. In der Folge erwies sich der VfL allerdings als eiskalt und nutzte nahezu jede Chance. Innerhalb von nur zehn Minuten schlug der Ball gleich vier Mal im TSV-Gehäuse ein. Eine bittere Phase für die Stübener-Elf.