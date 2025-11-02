Bitterer Start in den Spieltag!

Schon beim Aufwärmen erwischte es unsere Nummer 1, Justin – Verletzung! Gute Besserung, Keeper – ohne dich war’s heute doppelt schwer! Im Spiel selbst lief’s dann leider auch nicht rund. Nach einem frühen Rückstand fanden wir schwer ins Spiel, kamen offensiv nur selten gefährlich vors Tor und ließen hinten zu viel zu. Merheim II nutzte das eiskalt aus.

In der zweiten Halbzeit mussten wir dann erneut wechseln: Patrick musste mit starken Schulterschmerzen raus – danke fürs Durchbeißen, Nummer 2! Für ihn ging Stefan ins Tor, unser dritter Mann zwischen den Pfosten. Nach rund 70 Minuten dann der nächste Schock: Kapitän Pascal mit starken Knieschmerzen – auch für ihn war das Spiel vorbei. An dieser Stelle eine großes Dankeschön an den Betreuer der Merheimer, der uns bei dieser Verletzung bestens unterstützt hatte. Den höchsten Respekt an diesen Mann! Am Ende steht ein deutliches 0:6 (0:5) – in der Höhe komplett verdient. Trotzdem: In Hälfte zwei haben wir Moral, Kampfgeist und Zusammenhalt gezeigt! Das nehmen wir mit in die nächsten Einheiten um zeitnah wieder Punkte zu sammeln.