Bitterer Schlusspunkt nach starker Leistung – FCN unterliegt Kosova

Bereits in der ersten Minute musste Torhüter Sven Krost all sein Können zeigen, um eine Großchance Kosovas zu entschärfen. Danach übernahm Neuhadern vollständig das Kommando und ließ den Ball souverän durch die eigenen Reihen laufen. „Nach der Szene waren wir voll da“, erklärte Trainer Dario Casola. „Wir haben das Spiel kontrolliert, den Gegner zu langen Bällen gezwungen und ihnen damit den Spaß am Fußball genommen.“

In der 24. Minute fiel der verdiente Führungstreffer: Dennis Peterssen hob den Ball gefühlvoll über die Abwehrkette, Marc Löfflad blieb eiskalt und schob zum 1:0 ein.

Neuhadern blieb spielbestimmend, ließ defensiv nichts zu und erspielte sich mehrere Großchancen. „Wenn wir im letzten Drittel noch entschlossener agieren, steht es zur Halbzeit 3:0“, so Casola.

Bis zur 60. Minute alles im Griff

Auch nach der Pause blieb Neuhadern zunächst das klar überlegene Team. Bis zur 60. Minute kontrollierte die Mannschaft Ball und Gegner, verteidigte klug und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

„Wir hatten sie über sehr große Teile des Spiels komplett im Griff“, betonte Casola. „Unsere Struktur war stark, wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Erst danach wurde das Spiel körperlicher und unruhiger. Kosova setzte zunehmend auf lange, hohe Bälle – ähnlich wie zuletzt Fürstenried –, doch Neuhadern verteidigte diese Phase weitgehend souverän.

Die Riesenchancen zum 2:0 hatten aber erneut die Gäste: Maximilian Hartmann scheiterte frei vor dem Torwart, Dominik Schwankl setzte kurz darauf knapp daneben.

Spätes Pech und bittere Effizienz

In der 83. Minute fiel der Ausgleich, als Ademi nach einem Angriff über rechts stark vollendete.

Nur kurz darauf hätte Neuhadern wieder in Führung gehen können: Der eingewechselte Patrick Geuenich vergab aus zentraler Position, Emirhan Yilmaz traf aus halblinker Position nur das Außennetz.

In der 90. Minute traf schließlich Krasniqi nach einem Freistoß per Abstauber zum 2:1-Endstand – ein bitterer Nackenschlag für das Casola-Team.

„Fußballerisch klar besser – aber wir machen aus viel zu wenig“

„Wir haben dem Tabellenführer über sehr große Teile des Spiels den Schneid abgekauft und ihn kaum zur Entfaltung kommen lassen,“ sagte Trainer Dario Casola nach dem Spiel.

„Fußballerisch waren wir die klar bessere Mannschaft, wir haben das Spiel kontrolliert und mutig agiert. Aber Kosova macht aus wenig sehr viel – und wir aus viel zu wenig.“

Trotz der Enttäuschung sah Casola viele positive Aspekte:

„Wir wollten zeigen, dass wir auch gegen den Ersten mutig auftreten können. Das haben wir getan. Wenn wir im letzten Drittel noch konsequenter werden, kommen auch die Ergebnisse.“

Der Coach blickt mit Zuversicht auf die kommenden Wochen:

„Wir haben gegen den Topfavoriten gezeigt, dass wir auf Augenhöhe sind. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen – und uns endlich für unseren Aufwand belohnen.“