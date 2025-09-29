Bitterer Samstag für den TSV: Saaldorf fegt Ebersberg vom Platz

Der TSV Ebersberg musste nach seinem Pokal-Aus eine weitere Niederlage ertragen. Der SV Saaldorf veranstaltete ein Torfestival.

Ebersberg – Nach dem Pokal-Aus ist auch der Ebersberger Aufwärtstrend in der Liga vorerst gestoppt. Im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Saaldorf stand am Ende ein deftiges 0:5 zu Buche, was nicht nur dazu führte, dass die Gäste die Platzherren in der Tabelle überholten, sondern dass auch der direkte Vergleich in dieser Saison nicht mehr zu gewinnen sein wird.

Dabei hätte alles anders laufen können, hätte Florian Obermair beim Stand von 0:0 seinen Foulelfmeter verwandelt (21.), denn mit einer Führung im Rücken, hätte sich die Mannschaft von Trainer Michael Hieber leichter getan. „Das hätte der Dosenöffner sein können“, trauerte der Coach dem gehaltenen Elfmeter nach.

So kam es, dass in der Folge eine Naturgewalt namens Felix Großschädl über die Eber hereinbrach. Der robuste Großschädl ist in der Luft sehr gefährlich und trifft seit Jahren in der Bezirksliga fast zweistellig, obwohl er im Kader als Verteidiger geführt wird. Auch gegen Ebersberg war er nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zur Stelle und markierte das 1:0 (27.).

Das 2:0 war fast eine Kopie des ersten Treffers: Wieder war es Großschädl, der traf (41.) und Ebersberg bereits da den Stecker zog. „Wir haben uns auf zu viele unwichtige Sachen konzentriert“, bemängelte Hieber.

Ebersberg stellt sich selbst ein Bein

Alle Aufbauarbeit des Trainers wurde unmittelbar nach der Pausenansprache wieder zunichte gemacht. Erst kassierte Moritz Eglseder eine Zeitstrafe (52.), dann legte Großschädl per Strafstoß zum 3:0 nach, was Hieber als „Genickbruch“ bezeichnete (56.).

Ab diesem Zeitpunkt erledigte sich Ebersberg selbst. Beim 4:0 wollte ein Innenverteidiger den Ball zurück zum Torhüter köpfen, Michael Schreyer ging dazwischen und konnte locker einschieben (65.). Auch dem Schlusspunkt ging ein Fauxpas voraus, dieses Mal missglückte ein Rückpass zum Torwart und Robert Hafner markierte per Lupfer das 5:0 (89.).

Der jungen Ebersberger Elf sollte dieser Nachmittag eine Lehre sein, denn mit konsequenter Verteidigung und guten Standards demonstrierte Saaldorf, was es braucht, um in der Bezirksliga Spiele zu gewinnen.