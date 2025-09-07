Bitterer Saisonstart für den SC Böckingen

Zum Auftakt der neuen Kreisliga-B3-Saison musste der SC Böckingen gleich einen herben Rückschlag hinnehmen. Auswärts bei der TGV Eintracht Beilstein II setzte es eine klare 1:5-Niederlage. Während Beilstein in der Vorwoche mit einer 1:2-Auswärtsniederlage bei TG Böckingen II gestartet war, gelang ihnen nun die passende Antwort.

Die Partie begann mit viel Tempo von Seiten der Gastgeber. In der 11. Minute fiel bereits der erste Treffer: Igor Cosic legte den Ball mustergültig in die Mitte, wo Emir Bunar zur Stelle war und eiskalt zum 1:0 verwandelte.

Der SC Böckingen tat sich in der Folge schwer, Ordnung in die Defensive zu bringen. In der 35. Minute erhöhte Eintracht Beilstein II auf 2:0: Nach einer Hereingabe von Ismet Ljutic landete der Abschluss von Bojan Zdjelar unglücklich abgefälscht von Abwehrspieler David Eidecker im eigenen Tor.

Kurz vor der Pause dann schon die Vorentscheidung: In der Nachspielzeit (45+1) schickte Florian Braun mit einem langen Ball Dzanan Krnjic auf die Reise. Der umkurvte den herausstürmenden SC-Keeper Stevan Martic und schob sicher zum 3:0 ein.

Direkt nach Wiederanpfiff war die Partie endgültig entschieden. Erst traf Kenan Kestic nach Vorlage von Emir Bunar zum 4:0 (47.), nur zwei Minuten später erhöhte Azemir Avdic nach einem weiteren langen Ball von Florian Braun auf 5:0 (49.).

Der SC Böckingen konnte sich wenigstens noch mit einem Ehrentreffer belohnen. Nach einem Foul von Harun Kulovac an Hamza Naif im Strafraum verwandelte Naif den fälligen Elfmeter souverän zum 5:1-Endstand (52.).

Ausblick

Für die TGV Eintracht Beilstein II geht es am kommenden Sonntag, 14.09., um 13:00 Uhr auswärts zu den Aramäer Heilbronn II. Der SC Böckingen will sich zeitgleich rehabilitieren – und das ausgerechnet im Derby: Um 15:00 Uhr empfängt man auf der Viehweide die TG Böckingen II.