Bitterer Saisonauftakt für den FCWB

WBs Flavio Peter verfehlt mit seinem Kopfball das Ziel nur knapp. – Foto: Kaspar Köchli

Der FC Wettswil-Bonstetten startet mit einer 0:1-Niederlage beim FC Dietikon in die neue Saison.

Bereits die Ausgangslage versprach eine besondere Partie: Erst vor wenigen Wochen hatte der FC Dietikon den FCWB im letzten Spiel der vergangenen Saison bezwungen und damit verhindert, dass die Scholz-Elf an den Aufstiegsspielen teilnehmen konnte.

Die Partie begann mit gegenseitigem Abtasten. Bei den hohen Temperaturen und den schwierigen Platzverhältnissen wollte keine Mannschaft früh den ersten grossen Fehler machen und einem Rückstand hinterherlaufen. So entwickelte sich in der Anfangsphase viel Mittelfeldgeplänkel, geprägt von zahlreichen Ballverlusten auf beiden Seiten.

Entsprechend viel Brisanz lag trotz Saisonauftakt in dieser Begegnung. Dazu kamen hochsommerliche Temperaturen und ein äusserst schlechter Rasenplatz, der nicht wirklich erstligatauglich war.

Keinem der beiden Teams gelang es, sich einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen oder gefährliche Torchancen herauszuspielen.

In der 36. Minute war es dann eine Unaufmerksamkeit im WB-Strafraum, welche die Gastgeber durch Dubosclard eiskalt ausnutzten. Nach einem verlorenen Zweikampf musste sich die Scholz-Elf erstmals in dieser Saison geschlagen geben.

WB versuchte anschliessend sofort zu reagieren, übernahm etwas mehr Ballbesitz und kam zu mehr Spielanteilen. Etwas Zählbares wollte bis zur Pause jedoch nicht mehr herausspringen.

WB drückt – Dietikon hält stand

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FCWB deutlich verbessert und übernahm zunehmend das Kommando. Die Gäste hatten wesentlich mehr Ballbesitz, drückten Dietikon tief in die eigene Hälfte und kamen immer wieder zu guten Abschlusspositionen. Die Heimelf wusste allerdings, wie sie mit Kontern gefährlich werden konnte.

Gleich zweimal erwischten die Dietiker den FCWB über die rechte Angriffsseite. Nach einer misslungenen Abwehraktion konnte die Heimelf dabei einen Elfmeter herausholen. Thaler bewahrte seine Mannschaft jedoch mit einer bravourösen Parade vor dem 0:2.

WB powerte weiter und versuchte alles, um den verdienten Ausgleich zu erzwingen. Dietikon zog sich immer weiter zurück, verteidigte mit grossem Einsatz und lauerte auf weitere Kontermöglichkeiten.

Trotz der klaren Feldüberlegenheit fehlte dem FCWB jedoch weiterhin die letzte Konsequenz im Abschluss. Tief in der Nachspielzeit bot sich dann nochmals die grosse Chance zum Ausgleich.