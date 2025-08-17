Bitterer Saisonauftakt

Zum ersten Spieltag der neuen Kreisligasaison reiste der TSV an den Vogelpark nach Leopoldshafen, wo es ein bitterer Samstagnachmittag für Grün-Weiß werden sollte. Der Trainer fehlte krankheitsbedingt, Co-Trainer und Schlussmann wurden nacheinander vom Platz gestellt und es hagelte ein halbes Dutzend Gegentore. Das Unheil nahm bereits in der 2. Spielminute seinen Lauf, als sich Baier im Kasten beim ersten FVL-Angriff zwar noch auszeichnen konnte, doch Crocoll staubte zum frühen 1:0 ab. Die erste Auerbacher Torannährung ging auf das Konto von Marcel Baier (5.), Leopoldshafen konnte die Situation aber genauso bereinigen wie der TSV auf der Gegenseite die nächste Möglichkeit der Gastgeber (12.). Wenig später eröffnete sich Baier nach einem Einwurf und schöner Kombination über Hurm und Kapitän Guthmann wieder die Chance zum Ausgleich und diesmal nutzte er sie (17.). Nach den anfänglichen offensichtlichen Schwierigkeiten kam der TSV nun besser ins Spiel und verteidigte die meist langen Bälle der Gastgeber gut weg. Umso ärgerlicher, dass noch vor der Pause ein solcher langer Ball zum 2:1 führte, das Bühn per Kopf besorgte (40.). Nichtsdestotrotz hätte man auch ein Remis mit in die Kabine nehmen können, Offterdinger scheiterte allerdings mit einem Distanzhammer an der Latte (44.) und Pitz zwang FVL-Schlussmann Hallmannsecker in der Nachspielzeit zu einer Glanzparade.

Wer sich bei den sommerlichen Temperaturen nach der Halbzeit auch nur ein paar Minuten zu spät zurück auf den Weg vom Clubhaus zum Sportplatz machte, verpasste gleich mehrere Treffer. Gedanklich schien sich die TSV-Elf noch in der Kabine zu befinden, da stand es bereits 4:1 (46./48.). Hallmannsecker bewies in der Folge gegen Rapp sein können (49.), bevor Baier den Ball per Pressschlag ins Tor beförderte und seine Farben nochmal heranbrachte (52.). Auf der Gegenseite klärte Nolte einen FVL-Kopfball nach einem Freistoß zehn Minuten später knapp vor der Linie und Guthmann jagte das Leder nach einer Pitz-Ecke freistehend am zweiten Pfosten über das Gehäuse (65.). Kurz darauf erwies Keeper Baier seinen Vorderleuten einen Bärendienst und wurde vom Schiedsrichter unter die Dusche geschickt, wodurch Ersatztorhüter Raphael Gohla zu seinem ersten Einsatz seit seinem Wechsel kam. Trotz der Unterzahl versuchte der TSV nochmal alles, um in die Punkte zu kommen. Ein zu ungenauer Guthmann-Kopfball (75.) und ein versprungener Ball in aussichtsreicher Position von Baier (78.) brachten jedoch keinen Ertrag. Stattdessen ergaben sich auf der Gegenseite natürlich Räume, die die Hausherren zunächst nicht zu nutzen wussten, weil Moser zweimal in höchster Not zur Stelle war. In der Nachspielzeit musste Gohla dann doch noch zweimal hinter sich greifen und so steht am Ende eine derbe Klatsche, die angesichts der deutlichen Leistungssteigung im Vergleich zu den Testspielen leider zu hoch ausfiel. Die eigene Undiszipliniertheit wurde böse bestraft, womit sich die Mannschaft an die eigene Nase fassen muss. Hier wäre sicher mehr drin gewesen!