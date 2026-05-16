Bitterer Saisonabschluss: Kickers Offenbach unterliegen Kassel 1:3

Vor Beginn des Spiels verabschiedete der OFC sich von Sascha Korb, Vincent Moreno-Giesel, Ron Berlinski, Marc Wachs, Boubacar Barry, Stephan Mensah, Jona Borsum und Kilian Skolik, die den OFC in der kommenden Spielzeit nicht mehr begleiten werden. Im Vergleich zum vergangenen Spiel startete der OFC personell heute unverändert. Es ging zu Beginn lange hin und her. Beide Teams waren bissig in ihren Aktionen und erzeugten starken Offensivdrang. In der 19. Minute köpfte ein Kassler nach einer Ecke gefährlich aufs Tor, Johannes Brinkies rettet mit einer Glanzparade.

In der 23. Spielminute fing Ron Berlinski einen Rückpass zum Torhüter ab, aus der Drehung traf er den Pfosten. Nach einer Ecke konnte Johannes Brinkies Yannick Starks Versuch zunächst vereiteln, den Nachschuss versenkte Yannick Stark zur Führung im Tor (25.). Rund zehn Minuten später gewannen die Kassler hoch den Ball nach einem Fehlpass und Jan Dahlke traf ins lange Eck (36.). Kurz vor der Halbzeitpause schlug Adam Loune den Ball weit in den Strafraum, Kilian Skolik legte für Ron Berlinski auf, der den 1:2-Anschlusstreffer markierte.

Entscheidung durch die Gäste im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang schlug Kassel eine Ecke auf den langen Pfosten und Yannick Stark schob zum 1:3 ein (58.). In der 69. Minute schlug Ouassim Karada eine gefährliche Strafraumflanke in den Strafraum, zunächst Jona Borsum und anschließend Noel Knothe kamen an den Ball, die Gäste konnten die Situation aber bereinigen. In der Nachspielzeit traf Kassels Cornelius Bräunling zuletzt noch ans Außennetz, wenig später endete die Partie.