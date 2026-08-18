Der FC Grünthal musste sich dem SV 66 Oberbergkirchen äußerst unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Die Gäste nehmen damit drei Punkte mit, obwohl sie selbst wohl kaum erklären können, wie sie diese Partie gewinnen konnten. Grünthal hatte über weite Strecken deutlich mehr vom Spiel samt hochkarätiger Chancen – scheiterte aber immer wieder am eigenen Abschluss, am starken Gästekeeper oder am Aluminium. Am Freitag nun geht’s zum Team Seeon-Seebruck, das den Auftakt ebenfalls verlor gegen Großholzhausen. Oberbergkirchen wiederum wartet kommenden Freitag-Abend auf die Babenshamer …

Schon in der 3. Minute bot sich Grünthals Jonas Grundner die erste große Gelegenheit. Nach einem schnellen Angriff lief er alleine auf den Torwart zu, doch dieser blieb lange stehen und parierte stark mit dem Fuß. Nur drei Minuten später setzte sich Samuel Grundner über den rechten Flügel durch, doch erneut war der Gästekeeper zur Stelle und klärte mit dem Fuß.

Grünthal blieb die klar spielbestimmende Mannschaft. In der 16. Minute versuchte es Anton Manhart nach einer schönen Kombination aus rund 25 Metern, setzte seinen Schuss allerdings deutlich zu hoch an. Fünf Minuten später lag der Ball schließlich im Tor der Gäste: Grünthals Niklas Schmid hatte eine Flanke von rechts mit dem Oberkörper über die Linie gedrückt. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits – eine Entscheidung, die zumindest fragwürdig erschien.

Auch danach ging es fast ausschließlich in Richtung Oberbergkirchner Tor. In der 25. Minute drang Samuel Grundner von rechts in den Strafraum ein, ließ noch einen Gegenspieler stehen, traf den Ball beim Abschluss aus etwa zwölf Metern aber nicht richtig und verfehlte den kurzen Pfosten. In der 38. Minute setzte sich Jonas Grundner stark durch und zog von der Strafraumgrenze ab, sein Schuss wurde jedoch geblockt. Eine Minute später legte Jonas Grundner nach einem weiteren starken Solo auf Namensvetter Samuel zurück, dessen Abschluss erneut geblockt wurde.

Kurz vor der Pause hatte Grünthal dann die wohl größte Doppelchance des ersten Durchgangs. Niklas Schmid zog nach einem entschlossenen Sololauf von der Strafraumgrenze ab. Gästekeeper Manuel Glasl konnte den Schuss nur nach vorne abwehren. Den Abpraller setzte Jonas Grundner an den Pfosten, von dort sprang der Ball an den Rücken des Torwarts und anschließend denkbar knapp neben dem Pfosten ins Toraus. Es blieb beim 0:0.

Die Gäste kamen in der 41. Minute erstmals gefährlicher vor das Grünthaler Tor. Raphael Bleichner lief von halblinks frei in den Strafraum, schob den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Ansonsten war der FCG auch zur Halbzeit die klar bessere Mannschaft und hatte ein deutliches Chancenplus.

Zur zweiten Hälfte musste Grünthal verletzungsbedingt wechseln. Für Samuel Grundner kam Tim Schmid zu seinem Kreisliga-Debüt – der jüngere der beiden Schmid-Brüder – er sollte die Offensive der Heimelf weiter beleben.

Und Grünthal machte sofort weiter Druck. In der 51. Minute kam Tim Schmid aus kurzer Distanz zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei. Auch in der Folge erspielte sich der FCG Chance um Chance. In der 63. Minute wurde Jonas Grundner von Bastian Eßer steil geschickt und kam aus rund zehn Metern zum Abschluss. Er versuchte es mit der Pike, schoss aber genau auf den Torwart.

Drei Minuten später wurde Niklas Schmid auf dem linken Flügel geschickt und brachte den Ball flach ins Zentrum. Jonas Grundner verpasste knapp, anschließend setzte Tim Schmid den Ball am langen Pfosten an das Außennetz.

In der 69. Minute kam es dann, wie es im Fußball manchmal kommt: Aus dem Nichts gingen die Gäste in Führung. Ein langer Ball wurde von Heimkeeper Stephan Kumpfmüller unterlaufen, Maximilian Thaller musste anschließend nur noch einschieben. Der SV 66 Oberbergkirchen führte mit 1:0 …

Der FCG zeigte sich nicht geschockt und drängte weiter auf den Ausgleich. In der 71. Minute traf Tim Schmid nach einem Abschluss aus kurzer Distanz nur den Pfosten. Eine Minute später wurde ein abgefälschter Schuss von Jonas Grundner gefährlich, doch Gästekeeper Glasl fischte den Ball noch stark aus der Kreuzeck.

Auch in der 76. Minute war der Ausgleich möglich. Anton Manhart trat aus rund 22 Metern zum Freistoß an und setzte den Ball über die Mauer. Der Torwart konnte den Schuss jedoch zur Seite abwehren.

In der Schlussphase warf Grünthal noch einmal alles nach vorne, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor …