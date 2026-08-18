Der FC Grünthal musste sich dem SV 66 Oberbergkirchen äußerst unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Die Gäste nehmen damit drei Punkte mit, obwohl sie selbst wohl kaum erklären können, wie sie diese Partie gewinnen konnten. Grünthal hatte über weite Strecken deutlich mehr vom Spiel samt hochkarätiger Chancen – scheiterte aber immer wieder am eigenen Abschluss, am starken Gästekeeper oder am Aluminium. Am Freitag nun geht’s zum Team Seeon-Seebruck, das den Auftakt ebenfalls verlor gegen Großholzhausen. Oberbergkirchen wiederum wartet kommenden Freitag-Abend auf die Babenshamer …