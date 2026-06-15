Bitterer Rückschlag: Lipsia Eutritzsch unterliegt Freital II

Dabei entwickelte sich zunächst eine umkämpfte Begegnung, in der die Gäste den besseren Start erwischten. Lucas Pharell Töpfer brachte Freital in der 25. Minute in Führung. Lipsia bewies jedoch kurz vor dem Pausenpfiff Nehmerqualitäten: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) erzielte Alexander Lange den psychologisch wichtigen Ausgleichstreffer. Als Maximilian Stöckmann kurz nach dem Seitenwechsel (51.) die Partie komplett drehte und das 2:1 für die Hausherren markierte, schien der Plan von Trainer Havel aufzugehen.

Die Freude währte jedoch nur kurz. Die Freitaler Reserve zeigte sich unbeeindruckt und schlug durch den zweiten Treffer von Töpfer in der 58. Minute eiskalt zurück. In der Schlussphase schwanden den Eutritzschern sichtlich die Kräfte und die spielerische Linie. Max Melcher nutzte die defensiven Nachlässigkeiten der Gastgeber und traf in der 73. Minute zum 2:3-Endstand. Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter des SV Lipsia, fand nach dem Abpfiff deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft: „Leider eine absolut verdiente Niederlage. Wir konnten nicht an die Leistung der letzten Woche anknüpfen.“

Die Auswirkungen dieses Ergebnisses auf die Tabelle sind für den Aufsteiger fatal. Da der direkte Konkurrent SV Tapfer 06 Leipzig sein Parallelspiel gewann, zog er mit nun 27 Punkten an Eutritzsch vorbei auf Platz elf. Lipsia friert bei 24 Zählern ein und belegt vor dem letzten Spieltag den 13. Tabellenplatz, punktgleich mit dem SV Tanne Thalheim auf Rang 14.