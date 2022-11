Bitterer Rückschlag im Abstiegskampf für SV Rindern Bezirksliga, Gruppe 4: 0:2 gegen den VfB Homberg II.

Der SV Rindern hat zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga eine bittere 0:2 (0:0)-Niederlage beim VfB Homberg II kassiert und geht mit einem Vorsprung von nur zwei Zählern auf einen Abstiegsplatz in die zweite Hälfte der Saison. „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel für uns, in dem wir eine schlechte Leistung gezeigt haben. Wir haben dadurch die große Chance verpasst, uns etwas von der Abstiegszone abzusetzen“, sagte Trainer Christian Roeskens.