Bitterer Rückschlag für MTV Rehren

Der MTV Rehren musste am Sonntag seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen den FC Springe unterlag die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr trotz guter erster Hälfte mit 2:3. Dabei brachte Rehren sich nach eigener Einschätzung vor allem selbst um den verdienten Punktgewinn.

Springe erwischte den besseren Start und ging früh durch Mack (8.) in Führung. Rehren zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drückte dem Spiel phasenweise seinen Stempel auf. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, den Gegner früh unter Druck gesetzt, gut angelaufen und immer wieder zu langen Bällen gezwungen“, sagte Schönherr im Rückblick. Belohnt wurde die engagierte Leistung mit dem 1:1-Ausgleich: Kapitän Julian Lattwesen verwandelte in der 37. Minute einen berechtigten Foulelfmeter sicher.

Doch nur eine Minute später schlug Springe zurück: Othman glich in der 66. Minute aus, bevor Sölter (76.) die Partie endgültig drehte.

Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Rehren ging durch Pinkenburgs Treffer (65.) sogar in Führung. „Das 2:1 war vielleicht ein bisschen aus dem Nichts, aber keineswegs unverdient“, so Schönherr.

Dass die Niederlage vermeidbar war, machte Schönherr mehrfach deutlich: „Ich glaube, es war schon eine unglückliche oder auch unnötige Niederlage. Alle drei Gegentore haben wir ein Stück weit hergeschenkt. Wir haben nicht klar und nicht entschlossen genug unsere Box verteidigt.“ Besonders ärgerlich sei die Entstehung des ersten Treffers gewesen: „Nach der Ecke sollte der Befreiungsschlag kommen, stattdessen spielen wir dem Gegner den Ball direkt in den Fuß – der bedankt sich natürlich.“

Auch bei den Gegentoren in der zweiten Halbzeit habe es an Wachsamkeit gefehlt. „Im eigenen Sechzehner waren wir nicht eng genug dran, nicht aufmerksam genug. Das ist schade, weil wir uns gerade in der ersten Halbzeit viele gute Möglichkeiten erarbeitet hatten.“

Für den FC Springe war es bereits der dritte Sieg in Folge. Nach schwachem Saisonstart hat sich die Mannschaft von Trainer Rudolph damit eindrucksvoll zurückgemeldet und mit 12 Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte geschafft. Besonders die Offensivabteilung präsentierte sich erneut effizient und nutzte die Fehler des Gegners eiskalt aus.

Rehren dagegen bleibt trotz der Niederlage mit 14 Zählern in der Spitzengruppe, muss aber im engen Rennen um die oberen Plätze den ersten Rückschlag hinnehmen.

Für Schönherr und seine Mannschaft ist das Ergebnis kein Grund zur Panik. „Ein Punkt wäre verdient gewesen. Aber es ist kein Weltuntergang – solche Rückschläge gehören dazu, gerade mit einer jungen Truppe“, betonte der Trainer. Schon im nächsten Spiel, dem Schaumburg-Derby bei Spitzenreiter Enzen, will Rehren wieder punkten: „Da wollen wir die nächsten drei Punkte auf unser Konto bringen.“