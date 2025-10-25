Bitterer Rückschlag für Hürths Offensivmann Aldin Plavulj

Für Aldin Plavulj vom FC Hürth ist die aktuelle Landesliga-Saison vorerst beendet. Der 21-jährige Offensivspieler hat sich schwer verletzt – die Diagnose: Kreuzbandriss, bereits der zweite in seiner noch jungen Laufbahn.

„In einem Laufduell mit einem Gegenspieler bin ich im Rasen hängen geblieben und hab mir dabei das Knie verdreht – Diagnose: Kreuzbandriss. Leider schon mein zweiter“, schildert Plavulj. „Im ersten Moment war es natürlich ein Schock, weil ich genau wusste, was auf mich zukommt. Aber so ist Fußball manchmal, solche Dinge passieren eben, auch wenn man’s niemandem wünscht.“

Der gebürtige Bosnier, der seit 2022 beim FC Hürth spielt und in dieser Saison bislang fünf Einsätze hatte, wartet derzeit auf seinen OP-Termin. Doch der Blick geht schon wieder nach vorn: „Ich möchte so schnell es geht mit der Reha starten. Ich will das Ganze diesmal noch strukturierter angehen und nichts überstürzen. Wenn alles nach Plan läuft, hoffe ich, in etwa neun bis zehn Monaten wieder auf dem Platz zu stehen. Wichtig ist, Schritt für Schritt zu denken, lieber langsam und dafür richtig fit zurückkommen.“

Trotz des erneuten Rückschlags denkt Plavulj nicht ans Aufgeben:

„Klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war nicht in einem kurzen Loch. Der Gedanke, die Schuhe an den Nagel zu hängen, war schon kurz da – aber aufzugeben, das bin einfach nicht ich. Dafür liebe ich den Ball viel zu sehr.“

Großen Anteil daran, dass der Offensivmann positiv bleibt, hat sein Umfeld: „Die Mannschaft, das Trainerteam, meine Familie und Freunde haben mich aufgefangen, mir Mut zugesprochen und aufgebaut. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Klar, es ist hart, das alles nochmal durchzumachen, aber ich will stärker zurückkommen – körperlich und auch mental. Ich bleibe positiv und arbeite mich zurück, egal wie lange es dauert.“

➡️ Über Aldin Plavulj

Aldin Plavulj kam 2022 von der 1. Jugend-Fußball-Schule Köln zum FC Hürth und schaffte schnell den Sprung in die erste Mannschaft. In seiner Debütsaison in der Mittelrheinliga gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen in 14 Spielen. Verletzungen bremsten den technisch versierten Angreifer jedoch immer wieder aus.