Bitterer Rückschlag für die A-Junioren des KFC Uerdingen

Den zehnten Spieltag der Niederrheinliga hatte sich Trainer Yannik Nawrocki vom KFC Uerdingen sicher ganz anders vorgestellt. Seine Schützlinge waren nämlich beim Vorletzten VfL Rhede zu Gast – und da sollte auf jeden Fall etwas eingefahren werden. Doch die nackte Realität sah ganz anders aus: Es gab eine unplanmäßige 2:4 (1:1)-Niederlage, wodurch der KFC nicht nur auf Relegationsplatz zwölf verharrt, sondern mittlerweile die Rheder, für die Dennis Dina (11.), Nico Belting (48.), Jannis Lamhardt (68., Elfmeter) und Sidan Güngör (90.+5) die Tore erzielten, dicht im Nacken sitzen hat. Kaan Kocak (9.) und Makar Manoilo (55.) trafen für die Uerdinger.