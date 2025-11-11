Bitterer Rückschlag für die A-Junioren des KFC Uerdingen

Den zehnten Spieltag der Niederrheinliga hatte sich Trainer Yannik Nawrocki vom KFC Uerdingen sicher ganz anders vorgestellt. Seine Schützlinge waren nämlich beim Vorletzten VfL Rhede zu Gast – und da sollte auf jeden Fall etwas eingefahren werden. Doch die nackte Realität sah ganz anders aus: Es gab eine unplanmäßige 2:4 (1:1)-Niederlage, wodurch der KFC nicht nur auf Relegationsplatz zwölf verharrt, sondern mittlerweile die Rheder, für die Dennis Dina (11.), Nico Belting (48.), Jannis Lamhardt (68., Elfmeter) und Sidan Güngör (90.+5) die Tore erzielten, dicht im Nacken sitzen hat. Kaan Kocak (9.) und Makar Manoilo (55.) trafen für die Uerdinger.
Derweil gelang dem SC St. Tönis durch ein 0:0 bei Ratingen 04/19 ein unerwarteter Punktgewinn. In einer intensiven und kampfbetonten Begegnung war im zweiten Abschnitt sogar ein Sieg möglich. Aber nach einer von einem Ratinger Akteur ins eigene Tor abgefälschten Flanke von Emre-Akin Metin hob zur allgemeinen Überraschung plötzlich der Linienrichter die Fahne und zeigte Abseits an. Außerdem gab es in der Endphase noch zwei gute Möglichkeiten, weshalb die favorisierten Gastgeber mit dem Unentschieden bestens bedient waren.
Durch ein 1:1 (0:0) beim Tabellenzweiten 1. FC Mönchengladbach sorgten auch die C-Junioren aus St. Tönis für eine Überraschung. Erst in letzter Sekunde glich dabei der 1. FC die St. Töniser Führung von Adam Eric Pickett durch Jaden Sung Julius Oh aus. Dadurch behauptete die Elf von Trainer Luca Esposito, der tags drauf im Oberligaspiel des SC den Führungstreffer gegen Frintrop erzielte, ihren respektablen vierten Rang. Für Pickett war es bereits der fünfte Treffer in dieser Spielzeit.
Einen Pflichtsieg, der schwerer fiel als von der Tabellenkonstellation her erwartet, landete der SC Krefeld durch einen 3:1 (0:0)-Erfolg beim weiterhin noch auf das erste Erfolgserlebnis wartenden FC Kray. Alhajji Hamza (39.), Max Achterberg (61.) und Prince-Chinecherem Issac (65.) mit seinem sechsten Saisontor machten für die Truppe von Trainer Roman Esser dann letztendlich beim Vorletzten doch noch alles perfekt.