Bitterer Rückschlag für den SV Budberg im Aufstiegsrennen

Das war ein dicker Dämpfer im Kampf um den Sprung in die Oberliga. Der SV Budberg hat sein Heimspiel gegen den PSV Wesel überraschend mit 0:1 (0:0) verloren. Damit konnte die Mannschaft von Tim Wilke den Patzer des Rivalen aus Scherpenberg nicht nutzen. Die Moerser lieferten tags zuvor noch eine Steilvorlage im nach wie vor engen Aufstiegsrennen und spielten nur 1:1 beim Mülheimer FC.
Trotz der sechsten Saison-Niederlage stehen die Rheinberger nach 27 Spieltagen in der Landesliga zwar weiter mit 57 Punkten an der Tabellenspitze. Die Verfolger, neben dem SVS auch der ESC Rellinghausen, hängen dem SVB mit je 55 Zählern allerdings weiter dicht im Nacken – und das bei jeweils einem Spiel weniger.
Nach zuvor drei Siegen am Stück fand der Spitzenreiter gegen den Angstgegner von der anderen Rheinseite zu selten in sein Spiel. In der Startelf gab es nur eine Veränderung: Devin Warnke ersetzte den urlaubsbedingt verhinderten Laurin Severith in der Innenverteidigung.
Die Gastgeber hatten zu Beginn mehr Ballbesitz, leisteten sich aber zu viele einfache Fehler im eigenen Aufbau und fanden kaum Lösungen gegen die kompakt stehenden Gäste. Nach gut 20 Minuten und zwei großen Chancen für den PSV kamen die Budberger besser in die Partie. Die beste Möglichkeit vergab Ole Egging, der kurz vor der Pause nur den Querbalken traf.
Nach Wiederanpfiff erhöhte die Wilke-Elf den Druck mehr und mehr. Oliver Nowak vergab gleich zweimal aus aussichtsreicher Position, zudem fehlte es im letzten Drittel häufig an der nötigen Präzision.
Nach einer Stunde dann der Schock: Der PSV kombinierte sich über die rechte Seite durch und bejubelte nach dem Treffer von Felix Gehrmann die Führung. Das Gegentor fiel aus dem Nichts und war das Resultat einer von mehreren defensiven Unachtsamkeiten – ein Moment, der das Spiel auf den Kopf stellte.
In der Folge rannte der SVB unermüdlich an. Moritz Paul, zwei weitere Aluminiumtreffer und ein Fast-Eigentor der Gäste ließen den Tabellenführer am Ende jedoch verzweifeln. In der sechsminütigen Nachspielzeit wurde Joker Florian Mordt im Strafraum noch getroffen, doch der Elfmeterpfiff blieb aus.
„Es war kein gutes Spiel. Wir haben alles probiert und sind nicht an unser Leistungsmaximum gekommen“, bemängelte ein enttäuschter Wilke nach Abpfiff. Der SVB stand damit zum ersten Mal seit der Derbypleite gegen Scherpenberg zu Hause wieder ohne Punkte da. Gleichzeitig setzt sich die Negativserie gegen den PSV fort, der im Tabellenkeller einen enorm wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einfahren konnte. Am nächsten Sonntag wartet in Rellinghausen das nächste Topspiel für die Budberger.