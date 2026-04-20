Bitterer Rückschlag für den SV Budberg im Aufstiegsrennen

SV Budberg kommt nicht an sein Leistungsmaximum

In der Folge rannte der SVB unermüdlich an. Moritz Paul, zwei weitere Aluminiumtreffer und ein Fast-Eigentor der Gäste ließen den Tabellenführer am Ende jedoch verzweifeln. In der sechsminütigen Nachspielzeit wurde Joker Florian Mordt im Strafraum noch getroffen, doch der Elfmeterpfiff blieb aus.

„Es war kein gutes Spiel. Wir haben alles probiert und sind nicht an unser Leistungsmaximum gekommen“, bemängelte ein enttäuschter Wilke nach Abpfiff. Der SVB stand damit zum ersten Mal seit der Derbypleite gegen Scherpenberg zu Hause wieder ohne Punkte da. Gleichzeitig setzt sich die Negativserie gegen den PSV fort, der im Tabellenkeller einen enorm wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einfahren konnte. Am nächsten Sonntag wartet in Rellinghausen das nächste Topspiel für die Budberger.