Bitterer Punktverlust: SV Babelsberg 03 gibt Sieg spät noch ab

Ein dramatischer Ausgang prägte die Begegnung am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost. Der SV Babelsberg 03 unter der Regie von Cheftrainer Michael Braune empfing am heutigen Spieltag die VSG Altglienicke. Nach der Niederlage aus der vorherigen Partie strebten die Filmstädter auf eigenem Platz nach Rehabilitation. Die Führung gestaltete sich lange Zeit vielversprechend, doch am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden, das sich für die Hausherren wie eine bittere Niederlage anfühlte.

Die Begegnung nahm für die Gastgeber zunächst den gewünschten Verlauf. Kurz vor dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Theo Ogbidi den Ball im Gehäuse unter und markierte in der 45.+2 Minute das 1:0 für Babelsberg. Dieser wichtige Moment verlieh dem Spiel der Hausherren zusätzliche Sicherheit. Nach dem Seitenwechsel legte das Team nach: Maximilian Kalckreuth erhöhte in der 56. Minute auf 2:0 und schien den Weg zum Erfolg vollends zu ebnen.

Der Schock in den Schlusssekunden

Als alles nach einem Erfolg für die Nulldreier aussah, brachen die dramatischen Schlussminuten an. In der Nachspielzeit gelang den Gästen aus Altglienicke die überraschende Wende. Zunächst verkürzte Jonas Saliger in der 90.+5 Minute auf 2:1. Nur Momente später folgte der nächste Wirkungstreffer, als Sydney Mohamed Sylla in der 90.+6 Minute den 2:2-Ausgleich perfekt machte. Dieser Doppelschlag raubte den Babelsbergern den sicher geglaubten Dreier auf extrem schmerzhafte Weise.

Die Lage in der aktuellen Tabelle

Mit diesem Remis weist der SV Babelsberg 03 nach drei absolvierten Begegnungen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage bei 4:3 Toren auf und rangiert auf dem 8. Tabellenplatz. Der heutige Gegner, die VSG Altglienicke, rangiert mit zwei Unentschieden (5:5 Tore) und 2 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.