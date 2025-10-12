Bitterer Punktverlust für den SVW Mainz

Knittelsheim. Nach zuletzt sechs Gegentoren in zwei Partien standen die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz bei Kellerkind TuS Knittelsheim hinten stabil. Doch am Ende hieß es nur 0:0.

„Wir haben es erneut nicht geschafft, gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, auswärts zu gewinnen“, grämte sich SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „In der ersten Halbzeit sind wir nie in die Zweikämpfe gekommen und haben nie das Tempo ins Spiel gebracht, das nötig gewesen wäre, um den Gegner ins Laufen zu bringen. Die zweite Halbzeit war besser, wenn auch nicht wirklich gut. Insofern sind es definitiv zwei verlorene Punkte.“