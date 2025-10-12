Bitterer Punktverlust für den SVW Mainz

Knittelsheim. Nach zuletzt sechs Gegentoren in zwei Partien standen die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz bei Kellerkind TuS Knittelsheim hinten stabil. Doch am Ende hieß es nur 0:0.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir haben es erneut nicht geschafft, gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, auswärts zu gewinnen“, grämte sich SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „In der ersten Halbzeit sind wir nie in die Zweikämpfe gekommen und haben nie das Tempo ins Spiel gebracht, das nötig gewesen wäre, um den Gegner ins Laufen zu bringen. Die zweite Halbzeit war besser, wenn auch nicht wirklich gut. Insofern sind es definitiv zwei verlorene Punkte.“
Auf die Frage, ob er von einem spielerisch dünnen Auftritt sprechen würde, meinte Protz: „Spielerisch dünn auf jeden Fall – aber nicht leidenschaftslos. Wir hatten durch Tim Gabel in Minute 80 einen Pfostenschuss, hätten dazu in der 35. Minute einen Elfer bekommen müssen, als Tim Gabel am Fuß getroffen wurde.“ Zwei Treffer von Mao Koyama erhielten wegen Abseits keine Anerkennung. Robin Lehmann vergab vor 230 Fans noch eine Chance. „Nach dem Abpfiff waren wir niedergeschlagen“, so Protz.