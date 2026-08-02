Bitterer Punktverlust: 1. FC Lok Leipzig verspielt 3:1-Führung

Frühe Magdeburger Führung trotz Leipziger Druck

In den ersten Minuten erzeugte der 1. FC Lok viel Druck. Ricky Bornschein zögerte im Strafraum kurz und bediente Dorian Cevis, dessen Versuch abgefangen wurde. Kurz darauf strich ein Distanzschuss von Eren Öztürk knapp am rechten Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite verlor Simon Schierack den Ball an Kevin Manthey, der sich jedoch festlief, ehe ein Schuss von Gennaro Mewes zur Ecke geklärt wurde. Nach dem von Tony Reitz getretenen Eckstoß köpfte Rick Lemke eine Hereingabe von Magnus Baars aus fünf Metern unten rechts zum 0:1 ein. Die Gastgeber antworteten prompt: Ayodele Adetula traf nur den rechten Pfosten, ehe Eren Öztürk mit einer flachen Eingabe keinen Abnehmer fand.

Umkämpfter erster Durchgang und Leipziger Doppelschlag

Lok drängte weiter auf den Ausgleich. Ein Freistoß von Arne Rühlemann landete in der Mauer, und Ayodele Adetula schoss nach einem Dribbling gegen Timo Birk und Rick Lemke scharf rechts vorbei. Nach Ecken von Dorian Cevis und Arne Rühlemann verfehlte ein Kopfball von Ricky Bornschein das Tor knapp. In der 36. Minute belohnte sich Lok: Chunghyun Lee foulte Arne Rühlemann, woraufhin Farid Abderrahmane den Elfmeter zentral im Tor unterbrachte.

Ayodele Adetula vergab kurz darauf nach einem Laufduell gegen Julian Lempe, während Robert Kampa einen Distanzschuss von Simon Schierack parierte und dessen Nachschuss vom Rücken von Ricky Bornschein ebenfalls entschärfte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bediente Farid Abderrahmane den durchgestarteten Simon Schierack, der den Ball über den herauseilenden Robert Kampa hinweg zur 2:1-Führung lupfte.

Lok baut den Vorsprung nach dem Wechsel aus

Direkt nach dem Wiederanpfiff vergab Ricky Bornschein eine Gelegenheit knapp links. Kurz darauf bediente Ricky Bornschein seinen Teamkollegen Simon Schierack, dessen zu überhasteter Versuch bei Robert Kampa landete. Nach einer Glanzparade von Robert Kampa gegen Ricky Bornschein schlug Leipzig erneut zu: Nach einem Ballverlust der Magdeburger passte Ayodele Adetula quer auf Ricky Bornschein, der zum 3:1 vollendete.

Magdeburg schlägt in der Schlussphase zurück

Jeremie Niklaus lief nach Pass von Stefan Korsch in den Sechzehner, wurde bedrängt und flankte auf Andreas Naumann. Der Leipziger Torhüter wehrte kurz darauf auch einen Schuss von Chunghyun Lee mit einer Parade ab. In der 70. Minute verkürzte Kevin Manthey nach einem langen Pass von Leon Mergner aus rechter Position ins linke Eck. Nur wenig später verlor Djamal Ziane den Ball an Mihailo Trkulja; Stefan Korsch schaltete schnell und bediente Magnus Baars, der aus spitzen Winkel oben rechts zum 3:3 ausglich.

Hitzige Schlussminuten ohne Sieger

In einer dramatischen Schlussphase besaß der von Trainer Torsten Ziegner betreute Gastgeber durch Djamal Ziane die Riesenchance zur erneuten Führung, doch der Ball strich knapp am linken Toreck vorbei. Magdeburg drängte weiter: Ein Foul an Jeremie Niklaus im Leipziger Strafraum blieb ungeahndet, ehe Andreas Naumann einen strammen Schuss von Magnus Baars unten links parierte.

In der Nachspielzeit setzte Luc Elsner einen Kopfball nach Hereingabe von Jeremie Niklaus knapp über das Tor. Am Ende blieb es beim 3:3-Unentschieden. Für die Leipziger fühlt sich der Punktgewinn nach der 3:1-Führung wie eine Niederlage an. In der Tabelle steht Lok mit vier Punkten auf Rang sechs. Am kommenden Spieltag trifft Lok Leipzig auf den BFC Preussen. Das Spiel wird am Mittwoch, 05.08.2026, um 19 Uhr angepfiffen.