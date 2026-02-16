Bitterer Punktspielauftakt

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

Gegen die SG Union Sandersdorf setzte es am Ende eine 1:3-Niederlage – ein Rückschlag im Kampf um wichtige Punkte um den Klassenerhalt.

Kaum war die Partie angepfiffen, geriet der SCH bereits ins Hintertreffen. Nach nur drei Minuten nutzten die Gäste eine Hereingabe von der linken Seite eiskalt zur frühen Führung. Ein denkbar ungünstiger Start, der die Mannschaft jedoch nicht aus der Spur brachte. Besonders bitter: Kapitän Elias Gorges musste ausgerechnet an seinem Geburtstag angeschlagen frühzeitig vom Platz. Doch die Blau-Weißen rückten enger zusammen, erhöhten den Druck und wurden für eine starke Phase vor der Pause belohnt. Maciej Wolanski sorgte mit seinem Treffer für den verdienten 1:1-Ausgleich – die Hoffnung war zurück im Gesundbrunnen.

Entscheidung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste dann Phasenweise die Kontrolle. Der SCH verteidigte leidenschaftlich, Keeper Aleksandar Stankovic hielt die Blau-Weißen mit mehreren starken Paraden im Spiel. Doch in der Schlussphase machten die Sandersdorfer ihre Effizienz deutlich und entschieden die Partie mit zwei Treffern endgültig für sich.

Fazit: Eine Niederlage, die weh tut – vor allem, weil Einsatz, Wille und Moral über weite Strecken stimmten. Der SCH zeigte, dass er lebt und sich nicht aufgibt. Jetzt gilt es, aus diesem Spiel die richtigen Lehren zu ziehen und den Blick nach vorn zu richten. Die Saison ist noch lang – und der Kampfgeist stimmt.