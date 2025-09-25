Bitterer Punktgewinn – DJK Schlatt von Verletzungspech hart getroffen

Am vergangenen Sonntag war die DJK Schlatt zu Gast bei Baris Müllheim. In einer intensiven und umkämpften Partie trennten sich beide Mannschaften am Ende mit einem 2:2-Unentschieden.

So erfreulich der erkämpfte Punkt gegen einen starken Gegner auch war, so überschattet wurde das Spiel leider von mehreren schweren Verletzungen auf Seiten der DJK. Bereits in der ersten Halbzeit musste Max Schmidt nach einem Zusammenprall mit einer schmerzhaften Rippenverletzung ausgewechselt werden. Der Einsatz des Krankenwagens führte zu einer längeren Unterbrechung. Für ihn kam Nils Vincent in die Partie, doch nur wenige Minuten später ereilte auch ihn großes Pech: Nach einem unglücklichen Umknicken zog er sich einen Kreuzband-, Meniskus- und Außenbandriss zu. Auch in diesem Fall musste der Krankenwagen auf den Platz, wodurch die Begegnung erneut länger unterbrochen wurde. Eine bittere Diagnose, die den sportlichen Wert des Punktgewinns klar in den Hintergrund stellt.