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Spielbericht
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Bitterer Punktabzug kostet Haidhausen den Aufstieg
von Helmut Kampa · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser
Sebastian Bracher "Basti" jetzt schon eine Legende für die Spvgg Haidhausen – Foto: Markus Nebl
Ein torreiches Spektakel erlebten die 40 Zuschauer beim vorgezogenen Saisonfinale der Kreisliga 3, das die SpVgg 1906 Haidhausen mit einem packenden Heimsieg beendete. Trotz einer starken sportlichen Leistung und am Ende beachtlichen 38 Punkten blieb der ganz große Jubel aus. Ein folgenschwerer Punktabzug durch den Täuschungsversuch eines eigenen Spielers verhinderte am letzten Spieltag den eigentlich sicheren Aufstieg in die Bezirksliga.
Ein echtes Kampfspiel sahen die 40 Zuschauer in dieser vorgezogenen Partie des letzten Spieltags. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, weshalb es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen ging. Trotz des sportlich wertlosen Aufstiegskampfes war die Motivation der Heimmannschaft spürbar, die Saison nach den turbulenten Wochen der Täuschung durch einen eigenen Akteur – der den Verein mit falschen Personalangaben betrogen hatte – erhobenen Hauptes zu beenden.
Im zweiten Durchgang nahm das Saisonfinale rasant an Fahrt auf. In der 63. Spielminute nutzte Benedikt Löhnert eine Unachtsamkeit in der Haidhauser Abwehr und traf zur überraschenden 1:0-Führung für die Gäste aus Grasbrunn. Die Heimmannschaft schüttelte sich nur kurz und drehte das Spiel per Doppelschlag: Jona Unglert bezwang den Gäste-Keeper erst in der 69. Minute zum Ausgleich und legte nur sechzig Sekunden später das 2:1 nach (70.).
Grasbrunn gab sich im letzten Spiel nicht auf. Die Mannschaft von Spielertrainer Markus de Prato warf noch einmal alles nach vorne, und Hanns Philipp Wagner belohnte den Aufwand in der 78. Minute mit dem viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Haidhausen zeigte sich unbeeindruckt und schlug im direkten Gegenzug eiskalt zurück. Jan Schumacher traf in der 80. Minute zur erneuten Führung, ehe Alexander Tolikin nur eine Zeigerumdrehung später (81.) mit dem 4:2 den endgültigen Deckel auf die Partie machte. Haidhausen verteidigte den Vorsprung in den Schlussminuten mit viel Disziplin und brachte den Heimsieg am Ende über die Zeit.
Mit diesem Erfolg beendet Haidhausen die Spielzeit mit beachtlichen 38 Punkten auf dem Konto. Ein Wert, der ohne den grünen Tisch und das bittere Vergehen sicher für den Aufstieg in die Bezirksliga gereicht hätte, weshalb trotz des Sieges ein wehmütiger Beigeschmack beim Saisonabschluss mitschwang.