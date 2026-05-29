Bitterer Punktabzug kostet Haidhausen den Aufstieg

Sebastian Bracher "Basti" jetzt schon eine Legende für die Spvgg Haidhausen – Foto: Markus Nebl

Ein torreiches Spektakel erlebten die 40 Zuschauer beim vorgezogenen Saisonfinale der Kreisliga 3, das die SpVgg 1906 Haidhausen mit einem packenden Heimsieg beendete. Trotz einer starken sportlichen Leistung und am Ende beachtlichen 38 Punkten blieb der ganz große Jubel aus. Ein folgenschwerer Punktabzug durch den Täuschungsversuch eines eigenen Spielers verhinderte am letzten Spieltag den eigentlich sicheren Aufstieg in die Bezirksliga.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 40 Zuschauer in dieser vorgezogenen Partie des letzten Spieltags. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, weshalb es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen ging. Trotz des sportlich wertlosen Aufstiegskampfes war die Motivation der Heimmannschaft spürbar, die Saison nach den turbulenten Wochen der Täuschung durch einen eigenen Akteur – der den Verein mit falschen Personalangaben betrogen hatte – erhobenen Hauptes zu beenden. Im zweiten Durchgang nahm das Saisonfinale rasant an Fahrt auf. In der 63. Spielminute nutzte Benedikt Löhnert eine Unachtsamkeit in der Haidhauser Abwehr und traf zur überraschenden 1:0-Führung für die Gäste aus Grasbrunn. Die Heimmannschaft schüttelte sich nur kurz und drehte das Spiel per Doppelschlag: Jona Unglert bezwang den Gäste-Keeper erst in der 69. Minute zum Ausgleich und legte nur sechzig Sekunden später das 2:1 nach (70.).