Bitterer Pokalabend für den VfV Borussia 06 Hildesheim U19 begeistert, Oberliga-Team scheitert vom Punkt von red · Heute, 11:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Gehring

Der Saisonauftakt des VfV Borussia 06 Hildesheim hätte unterschiedlicher kaum verlaufen können. Während die U19 trotz einer 0:4-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal mit einer überzeugenden Leistung Werbung in eigener Sache machte, musste die Oberliga-Mannschaft bereits im Achtelfinale des Niedersachsenpokals die Segel streichen. Gegen den BSV Rehden unterlag das Team von Ridha Kitar nach einem torlosen Spiel mit 4:5 im Elfmeterschießen.

Vor 1.300 Zuschauern entwickelte sich das Duell der A-Junioren gegen den klassenhöheren Favoriten zu einem Fußballfest. Die erstmals für den DFB-Pokal qualifizierten Hildesheimer begegneten dem Nachwuchs des Bundesligisten über weite Strecken auf Augenhöhe. Taktisch diszipliniert ließen die Gastgeber den spielstarken Gästen nur wenig Raum und setzten selbst immer wieder Nadelstiche. Gestern, 12:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 0 4 Abpfiff Der Pausenrückstand fiel mit 0:1 eher unglücklich aus. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Mannschaft von Trainer Oliver Plaschke dem Druck stand und arbeitete entschlossen am Ausgleich. Ausgerechnet während der stärksten Phase der Gastgeber erhöhte Leverkusen jedoch auf 2:0. In der Schlussphase öffnete der VfV zwangsläufig die Defensive, zwei weitere Treffer der Rheinländer sorgten schließlich für ein deutliches Ergebnis, das den Spielverlauf nur unzureichend widerspiegelte.

Trotz des Ausscheidens überwog nach dem Schlusspfiff der Stolz auf die gezeigte Leistung. Die Hildesheimer bewiesen, dass sie auch gegen einen hochkarätig besetzten Gegner konkurrenzfähig sein können. Mit diesem Selbstvertrauen richtet sich der Blick nun auf den Start der Regionalliga-Saison, in der erneut die vorderen Plätze das Ziel sind. Deutlich gedrückter war die Stimmung bereits zwei Tage zuvor bei den Oberliga-Herren. Gegen den BSV Rehden entwickelte sich eine über weite Strecken ereignisarme Partie, in der beide Mannschaften offensiv kaum Akzente setzten. Klare Torchancen blieben Mangelware, sodass die Entscheidung folgerichtig erst im Elfmeterschießen fiel.