Bitterer Nachmittag in Heber – Frühe Fehler kosten uns das Spiel 😔⚽

Am vergangenen Sonntag trafen wir auswärts auf die SG Heber-Wolterdingen in der 2.KK Heidekreis.

Am vergangenen Sonntag trafen wir auswärts auf die SG Heber-Wolterdingen. Die Vorfreude und Motivation waren groß, doch schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass es ein schweres Spiel werden würde. Wir starteten eigentlich gut in die Partie, hatten einige vielversprechende Aktionen nach vorne und versuchten, unser Spiel aufzuziehen. Doch leider wurden wir schon früh eiskalt bestraft: Zwei individuelle Fehler in der Defensive nutzte der Gegner konsequent aus und ging schnell mit 2:0 in Führung.

Trotz des Rückschlags versuchten wir, das Spiel an uns zu reißen und durch schnelle Konter und mutiges Pressing zurückzukommen. In der Offensive fehlte uns jedoch oft das letzte Quäntchen Präzision und Konsequenz im Abschluss. In der zweiten Halbzeit zeigten wir erneut Einsatz und Leidenschaft, doch Heber-Wolterdingen spielte seine Erfahrung clever aus und erhöhte weiter. Den Ehrentreffer für uns erzielte Jonas Grots nach schöner Kombination – am Ende stand es jedoch 6:1.