Bitterer Nachmittag in Heber – Frühe Fehler kosten uns das Spiel 😔⚽

Am vergangenen Sonntag trafen wir auswärts auf die SG Heber-Wolterdingen. Die Vorfreude und Motivation waren groß, doch schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass es ein schweres Spiel werden würde.
Wir starteten eigentlich gut in die Partie, hatten einige vielversprechende Aktionen nach vorne und versuchten, unser Spiel aufzuziehen. Doch leider wurden wir schon früh eiskalt bestraft: Zwei individuelle Fehler in der Defensive nutzte der Gegner konsequent aus und ging schnell mit 2:0 in Führung.
Trotz des Rückschlags versuchten wir, das Spiel an uns zu reißen und durch schnelle Konter und mutiges Pressing zurückzukommen. In der Offensive fehlte uns jedoch oft das letzte Quäntchen Präzision und Konsequenz im Abschluss.
In der zweiten Halbzeit zeigten wir erneut Einsatz und Leidenschaft, doch Heber-Wolterdingen spielte seine Erfahrung clever aus und erhöhte weiter. Den Ehrentreffer für uns erzielte Jonas Grots nach schöner Kombination – am Ende stand es jedoch 6:1.
Auch wenn das Ergebnis deutlich ist, spiegelt es nicht komplett unseren Einsatz wider. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, nie aufgegeben und sind als Team geschlossen aufgetreten 💪⚫⚪. Aus solchen Spielen nehmen wir viel mit und werden gestärkt daraus hervorgehen.
Ein großes Dankeschön geht an Schiedsrichter Siegfert Keber, der die Partie souverän und fair geleitet hat 👏.
Ebenso bedanken wir uns bei unseren Fans, Freunden und Supportern, die uns trotz des Ergebnisses lautstark unterstützt haben – ihr seid der Wahnsinn! 🖤🤍
Und natürlich ein besonderer Dank an Sportfotograf André Czaplinski 📸 – schaut unbedingt auf seiner Instagram-Seite vorbei: @andreczaplinskisportfotografie
📅 Nächstes Spiel:
Am 26.10.2025 treffen wir um 12:00 Uhr auswärts auf den Tabellenführer MTV Eickeloh-Hademstorf II. Dort wollen wir wieder alles geben, mutig auftreten und dem Spitzenreiter das Leben so schwer wie möglich machen! 💪⚽🔥