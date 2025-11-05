Bitterer Nachmittag im Regen – FCN unterliegt 1860 München III mit 2:5

Bereits nach 13 Minuten gingen die Gäste in Führung und legten nur vier Minuten später das 0:2 (17.) nach. Der FCN zeigte daraufhin zwar Moral – Quirin Jürgens traf in der 21. Minute zum 1:2 und glich in der 26. Minute sogar aus –, doch die kurze Druckphase reichte nicht, um das Spiel zu kippen.

„Das war in Summe einfach zu wenig von uns – in allen Bereichen“, analysierte Trainer Dario Casola nach dem Spiel selbstkritisch. „Wir haben nie wirklich zu unserem Spiel gefunden, kaum Zugriff gehabt und defensiv zu schwach agiert.“

„Da hatten wir kurz das Gefühl, wieder Kontrolle zu bekommen“, so Casola. „Aber anstatt ruhiger und klarer zu werden, haben wir wieder zu einfache Situationen zugelassen.“

Die Löwen nutzten die Unsicherheiten eiskalt: In der 30. Minute fiel das 2:3, unmittelbar vor der Pause das 2:4, und kurz nach Wiederanpfiff das 2:5 (48.), das den Endstand markierte.

Casola fand deutliche Worte:

„Wir waren zu offen, viel zu langsam im Kopf und im Zweikampf nicht präsent genug. So kannst du gegen keine ambitionierte Mannschaft bestehen. Vor allem der Wille, konsequent zu verteidigen, hat heute komplett gefehlt.“

Auch nach vorne fehlte die Struktur. Immer wieder wurden Angriffe überhastet ausgespielt, Anspielstationen fehlten, und die dennoch relativ zahlreichen Chancen, die sich boten, blieben teilweise fahrlässig ungenutzt. „Wir waren in allen Phasen unstrukturiert und zu wenig miteinander verbunden. Das war einfach kein gutes Mannschaftsbild“, so der Coach.

Trotz allem blickte Casola bereits wieder nach vorn:

„Das war unsere schwächste Saisonleistung, keine Frage. Aber genau aus solchen Spielen müssen wir lernen. Entscheidend ist, wie wir reagieren – nicht, wie wir verlieren.“