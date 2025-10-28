Bitterer Nachmittag für die SpVgg Röhrmoos

Wir waren zu Gast bei dem direkten Tabellennachbarn TSV Eching und wollten wichtige Punkte mitnehmen, um einen weiteren Schritt Richtung Tabellenmitte zu machen. Die erste Halbzeit ist von Hektik und Ungenauigkeit geprägt, sodass nur wenig Spielfluss bei beiden Mannschaften stattfindet. Die wenigen Chancen konnten von der Abwehrkette gut geklärt werden, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

Für die 2. Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen. Jedoch der Rückschlag nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff als unsere Nr. 7 sich schwer verletzt hat. Der zehnte langfristige Ausfall und der zweite alleine in dieser Woche, der kompensiert werden muss. (Gute Besserung an dieser Stelle ❤️‍)

Nach der verletzungsbedingten Spielunterbrechung merkte man, dass wir jetzt umso mehr Punkte holen wollten. Mit viel Ballbesitz und gutem Kombinationsspiel können wir die Gastgeber in die eigene Hälfte drücken. Es fehlen leider die ganz klaren Torchancen, sodass wir nicht zum Torerfolg kommen. So bleibt es beim 0:0 Remis und einem Punkt.

Weiter geht’s nächste Woche gegen den Tabellenletzten Saaldorf.