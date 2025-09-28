Bitterer Nachmittag für die SpVg. Porz

Am Sonntagnachmittag erlebte die SpVg. Porz einen gebrauchten Tag in der Mittelrheinliga. Gegen den SSV Bornheim setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage – ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt und deutlich machte, dass Porz an diesem Nachmittag nicht gut genug war, um Zählbares mitzunehmen.

Nur wenige Minuten später war Molongua erneut nah dran, als er wieder aus großer Distanz abzog und diesmal die Latte traf. Doch Porz wirkte verunsichert, leistete sich weitere einfache Fehler. Nach einem erneuten Ballverlust im Mittelfeld nutzte Bornheims Abresch die Gelegenheit eiskalt und erhöhte auf 0:2 (15.).

Dabei begann die Partie vielversprechend. Die Porzer pressten früh, störten die Bornheimer tief in deren Hälfte und wollten ihr Offensivspiel gleich zu Beginn aufzwingen. Doch der Plan hielt keine fünf Minuten: Ein leichtfertiger Ballverlust im Aufbau wurde dem ehemaligen Porzer Stürmer Julio Molongua vor die Füße gespielt. Der fackelte nicht lange und schlug den Ball aus über 35 Metern über Keeper Markus Wollnik hinweg ins Tor – ein früher Schock für die Gastgeber.

Die SpVg. kam zwar vor der Pause noch zu Möglichkeiten: Ein Kopfball von Metin Kizil wurde stark pariert – zudem stand der Stürmer ohnehin im Abseits –, und Raphael Kaik scheiterte mit einem Schuss an Bornheims glänzend aufgelegtem Torhüter. Es blieb beim 0:2-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel schien Porz noch einmal zurückkommen zu wollen. Doch der Aufschwung wurde in der 47. Minute jäh gebremst: Daniel Spiegel sah nach einer Notbremse Rot – eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Trotz Unterzahl spielte Porz jetzt seine beste Phase. Chancen durch Metin Kizil, Marciano Aziz und Etienne Kamm hätten den Anschluss verdient, doch das Tor schien wie vernagelt: Mal fehlten nur Zentimeter, mal rauschte der Ball knapp über das Gehäuse.

Als die Kräfte schwanden, schlug Bornheim eiskalt zu. Wolters traf innerhalb von fünf Minuten doppelt (63., 68.) und stellte das Ergebnis auf 0:4. Spätestens mit dem Treffer von Alicata zum 0:5 (77.) war das Spiel endgültig entschieden.

Am Ende stand eine verdiente Niederlage für Porz, die bei allem kämpferischen Einsatz in Unterzahl zeigt: An diesem Nachmittag reichte es schlicht nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Trainer Jonas Wendt fand nach dem Schlusspfiff klare Worte: „Wir haben den Gegner durch katastrophale Fehler stark gemacht. Auch in der Rückwärtsbewegung waren wir heute viel zu naiv. Das Ergebnis ist eine deutliche Mahnung, dass wir uns solche Nachlässigkeiten nicht erlauben dürfen.“