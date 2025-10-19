💥 Bitterer Nachmittag für die Eintracht – Schildesche eiskalt!

Die Partie begann intensiv und ausgeglichen. Beide Teams spielten mutig nach vorne, ehe Tim Fischer in der 25. Minute die Gäste in Führung brachte. Nur drei Minuten später schlug die Eintracht zurück: Sascha Ansakov glich nach starkem Angriffsspiel verdient zum 1:1 aus (28.). Doch die Antwort von Schildesche folgte prompt – erneut Tim Fischer traf kurz darauf zum 1:2 (32.).

Eintracht Bielefeld II musste am Sonntag eine bittere Niederlage hinnehmen. Im Topspiel gegen den direkten Verfolger aus Schildesche setzte es ein deutliches 1:5 – ein Ergebnis, das klarer wirkt, als das Spiel tatsächlich war.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht engagiert, doch das Spielglück fehlte. Schildesche zeigte sich an diesem Tag gnadenlos effizient: Fischer erhöhte mit drei weiteren Treffern (63., 70., 79.) auf 1:5 und machte damit alle Hoffnungen zunichte.

Trotz der deutlichen Niederlage bleibt TuS Eintracht Bielefeld II mit 25 Punkten weiter auf Tabellenplatz zwei. Schildesche rückt mit 24 Punkten dicht auf, während Türkgücü Sennestadt (29 Punkte) die Spitze verteidigt.

💬 Fazit:

Ein gebrauchter Tag für die Eintracht, aber kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen! Das Team hat über weite Strecken stark gekämpft und kann auf dieser Leistung aufbauen.

👉 Ausblick:

Bereits am kommenden Spieltag wartet die SG Osterweg – eine neue Gelegenheit, Charakter zu zeigen und wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Mannschaft wird alles daransetzen, vor heimischem Publikum die richtige Antwort auf die Niederlage zu geben! 🔴⚪🔥