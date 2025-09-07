Bitterer Nachmittag für Deisenhofen

Dass der FC Deisenhofen mit der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die U21 des TSV 1860 München zum dritten Mal in Folge nach den bitteren Unentschieden gegen den FC Ismaning (2:2 nach 2:0-Führung) und den TSV Nördlingen (3:3 nach 3:0-Führung) sieglos blieb, war am Ende fast Nebensache. Denn überschattet wurde die Bayernliga-Partie von Jakob Lippmanns Pech.

Das Mittelfeldtalent, das am Tag vor dem Spiel seinen 21. Geburtstag feierte, hatte die gesamte vergangene Bayernliga-Saison wegen eines Kreuzbandrisses versäumt, sich nun aber wieder in die Stammformation gekämpft. Nach einer Viertelstunde im Spiel gegen die U21 der Löwen verletzte sich Lippmann nach einem Zweikampf erneut am Knie. „Wir müssen das MRT am Montag abwarten, aber es ist zu befürchten, dass es eine schwere Verletzung ist“, zeigte sich FCD-Coach Andreas Pummer sehr betrübt, vor allem wegen des persönlichen Unglücks seines Schützlings. Aber auch sportlich trifft Lippmanns Knieblessur die Blauhemden. „Nach Björn Jost und Stephan Kopp fehlt uns jetzt der nächste Mittelfeldspieler“, sagt Pummer.

Der Mannschaft war der Schock unmittelbar anzumerken. „Wir waren am Anfang sehr gut im Spiel, waren sehr dominant. Aber nach der Verletzung hat sich Verunsicherung breit gemacht“, beschrieb Pummer die Situation auf dem Rasen. Die Löwen wussten dies zu nutzen, gingen durch Finn Fuchs, der sich nach einem langen Pass auch mit etwas Ballglück durchsetzte, in Führung (24.). FCD-Keeper Maximilian Obermeier war am nicht unhaltbar scheinenden Schuss aufs kurze Eck noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Die Deisenhofner fokussierten sich danach wieder besser auf ihren Spielstil, mussten aber bald darauf den nächsten Treffer hinnehmen: Nach einem Diagonalball war es über den Umweg eines Abprallers letztlich Noah Klose, der für Sechzig auf 0:2 erhöhte (29.).

Zwei Chancen, zwei Tore: Diese Effizienz hätte sich Pummer von seinen Spielern auch gewünscht. Doch Paul Schemat und Lukas Kretzschmar vergeigten zwei große Möglichkeiten, noch vor der Pause den Anschluss herzustellen. „Für die zweite Halbzeit haben wir uns dann vorgenommen, fußballerisch noch besser zu werden“, so Pummer. Löwen-Keeper Stefan Musa verhinderte bei Florian Schmids Großchance aus kurzer Distanz mit einer Glanzparade den Anschluss (47.). Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken zeigten sich die Gäste in der Folge aber gegen durchaus ordentlich agierende Deisenhofner richtig souverän. Schmids Kopfball zum 1:2 nach einer Ecke von Yasin Yilmaz in der dritten Minute der Nachspielzeit kam zu spät, um den Tabellenführer noch ins Wanken zu bringen. „Hätten wir das Tor früher gemacht, wäre es noch einmal richtig interessant geworden“, meinte Pummer, der dem siegreichen Tabellenführer zugleich seine Anerkennung aussprach: „1860 war heute sehr effizient und hat auch alles gut vor dem Sechzehner wegverteidigt. Ich bin eigentlich mit der Leistung meiner Mannschaft einverstanden, aber das war heute der Unterschied.“ (um)

FC Deisenhofen - TSV 1860 München U21 1:2 (0:2) Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Nickl (80. Weber), Edenhofer, Gkasimpagiazov, Semmler (75. Yilmaz), Lippmann (15. Müller-Wiesen), Köber, Schmid, Schemat (75. Seidl), Kretzschmar (46. Jung) Tore: 0:1 Fuchs (24.), 0:2 N. Klose (29.), 1:2 Schmid (90.+3)