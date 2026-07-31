Bitterer Knockout in letzter Minute: Babelsberg unterliegt Jena

– Foto: Imago

In einer intensiven Partie am 2. Spieltag verpasst der SV Babelsberg 03 trotz eines schwungvollen Beginns und eigener Gelegenheiten die Belohnung vor heimischer Kulisse. Ein gegnerischer Treffer in der Nachspielzeit entscheidet ein umkämpftes Spiel zugunsten der Gäste.

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff

Der SV Babelsberg 03 ging nach dem geglückten Start in die Regionalliga Nordost mit dem 2:0-Auswärtssieg bei der BSG Chemie Leipzig entspannt in die Begegnung. Ganz anders stellte sich die Lage beim FC Carl Zeiss Jena dar: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau reisten die Gäste aus dem Paradies bereits mit leichtem Druck an. An einem Freitagabend versammelten sich 4042 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion in der Filmstadt, um das Aufeinandertreffen zu verfolgen.

Möglichkeiten in der dynamischen Anfangsphase

Die Hausherren erwischten den deutlich besseren Start und präsentierten sich als die gefährlichere Mannschaft. Bereits in der 5. Minute verbuchte Tino Schmidt eine Großchance für Babelsberg, ehe Paul-Roman Wegener in der 7. Minute die nächste hochkarätige Möglichkeit hatte. Auf der Gegenseite verzeichnete Emilio Munser in der 9. Minute die erste gefährliche Aktion der Thüringer. Babelsberg blieb tonangebend: Paul-Roman Wegener scheiterte in der 35. Minute mit einer Großchance an der Latte.

Chancen vor dem Pausenpfiff

In der 40. Minute musste Babelsbergs Trainer Michael Braune erstmals tauschen: Für Tino Schmidt kam Samir Werbelow ins Spiel. In den letzten Minuten vor der Halbzeit erarbeiteten sich auch die Gäste Topchancen durch Elias Löder (43.) und Timon Burmeister (45.+2). Babelsberg hatte kurz vor der Pause in der 45.+4 Minute noch eine Großchance durch Tobias Hasse, ehe es ohne Tore in die Kabinen ging.

Der späte Schockmoment in der Nachspielzeit

Bei einer anberaumten Nachspielzeit von 7 Minuten kam es in der 90.+5 Minute zum entscheidenden Treffer. Nach einer perfekten Flanke ins Zentrum von Miguel Boog schlug Elias Löder per Kopfball zu und erzielte die 0:1-Führung für Jena. Nach dem Abpfiffstand die bittere Enttäuschung fest: Der FC Carl Zeiss Jena nahm durch diesen späten Lucky Punch die drei Punkte mit ins Paradies und fügte dem SV Babelsberg 03 eine schmerzhafte Heimniederlage zu.