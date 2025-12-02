Bitterer Hinrundenabschluss – unsere Unbesiegt-Serie reißt 😔⚽

Gestern mussten wir beim TSV Münchingen eine deutliche 0:6-Niederlage einstecken – und ja, das tut weh. Die Höhe ist diskutierbar, aber unterm Strich war es ein gebrauchter Tag, an dem bei uns einfach nichts zusammenlaufen wollte.



Trotz guter Vorbereitung waren wir mit dem Anpfiff nicht richtig da: zu weit weg vom Gegner, nicht griffig genug, zu viele Fehlpässe und falsche Entscheidungen. Münchingen hat dagegen jede Chance eiskalt genutzt und uns mit einfachen Mitteln richtig wehgetan. Zur Halbzeit lagen wir schon 0:3 hinten, und auch die zweite Hälfte lief leider kaum besser.



Auch offensiv konnten wir wenig entgegensetzen – ein, zwei kleinere Chancen, aber insgesamt zu ungenau im letzten Drittel. Trotzdem haben wir trotz 4:0 und 5:0 nicht aufgehört zu kämpfen, weiter versucht Torchancen zu kreieren und uns nicht aufgegeben.



Jetzt heißt es: Kopf hoch, regenerieren, Winterpause nutzen.

Wir sind ein junges Team, am Anfang unserer Reise – und genau solche Tage gehören (leider) dazu. Wir werden in der Vorbereitung hart arbeiten, daraus lernen und in der Rückrunde wieder angreifen. 💙🔥



Danke an alle, die uns trotzdem unterstützt haben.

Wir kommen stärker zurück. 💪💙⚽



