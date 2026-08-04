Bitterer Heimauftakt für Aufsteiger

Gegen den FC Blau-Weiß Schalkau setzte es zum Start in die Spielzeit 2026/27 eine deutliche 1:4-Heimniederlage – die Partie war bereits zur Pause entschieden.
Der Ausgleich verlieh dem Neuling sichtbar Auftrieb. Torjäger Christopher Hopf traf wenig später mit einem Abschluss nur die Latte und verpasste die mögliche Führung nur um Zentimeter. Für den Angreifer, der vor dem Anpfiff für seine 33 Treffer und die Torjägerkanone der vergangenen Kreisliga-Saison ausgezeichnet worden war, endete der Abend jedoch früh. Mitte der ersten Halbzeit musste Hopf verletzungsbedingt ausgewechselt werden – ein Rückschlag, den die Heldburger im weiteren Spielverlauf nicht mehr auffangen konnten.
Die entscheidende Phase folgte kurz vor der Pause. Innerhalb weniger Minuten nutzte Schalkau die Fehler der Gastgeber eiskalt aus und zog auf 4:1 davon. Besonders sehenswert war dabei das zwischenzeitliche 3:1, als Kapitän Marvin Jacob einen Eckball direkt im Tor versenkte. Heldburg leistete sich in dieser Phase zu viele Ungenauigkeiten und wurde dafür konsequent bestraft.
Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie deutlich. Viele lange Bälle prägten das Spiel, echte Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. „Es sah streckenweise nach einem Durchhalten bis zum Schlusspfiff aus“, brachte ein Zuschauer den zweiten Durchgang treffend auf den Punkt.
Heldburg bemühte sich zwar um Ergebniskorrektur, gefährlich wurde der Aufsteiger jedoch nur noch selten. Schalkau verwaltete den komfortablen Vorsprung souverän und brachte den verdienten Auswärtssieg ohne größere Probleme über die Zeit.