Bitterer Heimauftakt für Aufsteiger

Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Gastgeber durchaus vielversprechend. Zwar nutzte Schalkau seine erste Torchance zur frühen Führung, doch Heldburg fand die perfekte Antwort. Lukas Fischer traf nur wenige Augenblicke später mit einem sehenswerten Schuss aus rund 14 Metern unhaltbar in den Torwinkel zum 1:1.

Der Ausgleich verlieh dem Neuling sichtbar Auftrieb. Torjäger Christopher Hopf traf wenig später mit einem Abschluss nur die Latte und verpasste die mögliche Führung nur um Zentimeter. Für den Angreifer, der vor dem Anpfiff für seine 33 Treffer und die Torjägerkanone der vergangenen Kreisliga-Saison ausgezeichnet worden war, endete der Abend jedoch früh. Mitte der ersten Halbzeit musste Hopf verletzungsbedingt ausgewechselt werden – ein Rückschlag, den die Heldburger im weiteren Spielverlauf nicht mehr auffangen konnten.