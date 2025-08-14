Bitterer Fehlstart für den VfV 06 Hildesheim

Der VfV 06 Hildesheim hat zum Auftakt der neuen Oberliga-Saison eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den SV Atlas Delmenhorst unterlag die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar am Sonntag mit 1:5. Nur wenige Tage zuvor hatte man im Niedersachsenpokal noch auf Augenhöhe agiert, den Gegner unter Druck gesetzt und den Sieg errungen – diesmal jedoch dominierte Atlas über weite Strecken das Geschehen.

In den entscheidenden Momenten fehlte es dem VfV 06 an Konsequenz in Offensive und Defensive. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Neuzugang Louis Malina zum 1:3 brachte nur kurz Hoffnung, ehe Delmenhorst das Ergebnis weiter ausbaute.

Das Spiel wurde im Nachgang intensiv aufgearbeitet. Fehler wurden klar benannt, und das Trainerteam leitete konkrete Maßnahmen für die nächsten Partien ab. Nun richtet sich der Blick auf das kommende Auswärtsspiel beim TuS Bersenbrück, wo die Mannschaft mit hoher Konzentration, geschlossener Teamleistung und der notwendigen Entschlossenheit auftreten will, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.