Bitterer Einstand gegen den BVB: Das sagt SSVg-Neucoach Komorowski

Die SSVg Velbert wartet auch nach zwölf Spieltagen in der Regionalliga West weiterhin auf den ersten Saisonerfolg: Gegen die Zweitauswahl von Borussia Dortmund bekam das Ligaschlusslicht eine deftige 0:5-Abreibung. Für Neu-Trainer Bogdan Komorowski, der erst wenige Tage zuvor offiziell als Nachfolger von Ismail Jaroui vorgestellt wurde, war es zugleich der erste Auftritt an der Seitenlinie der SSVg. Dass dieser sich den Einstand bei seinem neuen Arbeitgeber anders vorgestellt hat, tut der 39-Jährige im Gespräch mit FuPa Niederrhein kund.

Gestern, 14:00 Uhr Borussia Dortmund Bor.Dortmund II SSVg Velbert SSVg Velbert 5 0 Abpfiff Dass gegen den zuvor seit vier Ligaspielen ungeschlagenen Kontrahenten aus Dortmund für die SSVg aus Velbert am zwölften Spieltag nichts zu holen sein würde, deutete sich bereits in der Anfangsphase an: Nachdem Almugera Kabar und Jordi Paulina nach gut 20 absolvierten Minuten auf 2:0 für die Hausherren stellten, erhöhte Letzterer noch vor der Pause auf 3:0 für den BVB. Nach dem Seitenwechsel besorgten dann Nick Cherny und Ben Hüning den 5:0-Endstand. SSVg-Coach Bogdan Komorowski, für den es der erste Auftritt an der Seitenlinie Velberts war, äußert sich im Anschluss zur klaren Niederlage und seiner neuen Aufgabe beim Aufsteiger.

Komorowski: „Ergebnis fällt sicherlich zu hoch aus“ Für den neuen Übungsleiter, der zuletzt bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln an der Seitenlinie stand, war es ein durchaus bitterer Einstand in seine Trainertätigkeit bei der SSVg Velbert. Allerdings zeigt sich Komorowski nach Spielende dennoch zuversichtlich und betont, dass nicht alles schlecht gelaufen sei: „Wir hatten vor allem in der Anfangsphase gute Momente, waren da mutig im Spiel. Über die Dauer der Partie haben wir das aber zu selten gezeigt, auf diesem Niveau wird das dann sofort bestraft“ blickt der Chefcoach auf die Begegnung gegen den Drittliga-Absteiger zurück und resümiert: „Das Ergebnis fällt sicherlich zu hoch aus.“

Das die Aufgabe zum Auftakt bei der SSVg für Komorowski und seine Mannschaft keine leichte werden würde, war dem Neu-Coach bereits vor Anpfiff der Partie klar, schließlich ging es gegen eine „extrem spielstarke Mannschaft mit viel individueller Qualität.“ Dass es schlussendlich zu einer solchen Klatsche kommt, hätte aus Sicht der SSVg aber dennoch nicht sein müssen. Nichtsdestotrotz blickt Komorowski seiner neuen Aufgabe in Velbert, die durch die klare Niederlage in Dortmund nicht gerade leichter wird, positiv entgegen: „Die SSVg Velbert ist ein Traditionsverein mit vielen Menschen, die sich mit großem Herzblut engagieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns schnell einig waren und gehe die Aufgabe jetzt mit großer Freude und viel Energie an“, versichert der Übungsleiter. Mannschaftlicher Zusammenhalt macht Mut Besonders positiv beeindruckt hat den neuen Cheftrainer die einwandfreie Teamchemie und der mannschaftliche Zusammenhalt, die Komorowski in den ersten Tagen nach seiner offiziellen Vorstellung am Mittwochabend sofort überzeugte: „Die Mannschaft ist sehr aufgeschlossen und lernwillig, sie bildet eine starke und eingeschworene Gemeinschaft. Auch das Umfeld arbeitet professionell und sehr engagiert. Man spürt, dass hier jeder für die SSVg lebt und sich mit großer Leidenschaft einbringt“, hebt Komorowski lobend hervor.

