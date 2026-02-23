Bitterer Einstand für Porcello beim SV Rödinghausen II Trotz vieler Chancen geht die SVR-Zweite gegen Nottuln als Verlierer vom Platz. von Andreas Gerth · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Aus dem Regionalliga-Kader dabei: Lennox Afolabi. – Foto: Andreas Gerth

Auch der neue Coach Massimilian Porcello hat der U23 des SV Rödinghausen in der Fußball-Westfalenliga noch kein Glück gebracht. Trotz sehr guter Leistung, hohem Engagement und zahlreicher Torchancen ging das Heimspiel der Jung-Rödinghauser gegen Grün-Weiß Nottuln und somit auch Porcellos Einstand unglücklich mit 0:1 (0:1) verloren.

Da der FC Preußen Espelkamp auswärts in Soest dreifach punktete, rutschte die SVR-Zweite auf einen Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag geht es für die Rödinghauser zum FC Nordkirchen. „Die Mannschaft war total engagiert, ich kann ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Niederlage fällt sehr bitter aus und zeigt, dass wir das Glück in den nächsten Spielen erzwingen müssen“, erklärte „Massi“ Porcello nach seinem ersten Spiel als neuer Coach der Rödinghauser U23.