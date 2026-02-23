Bitterer Einstand für Porcello beim SV Rödinghausen II

Auch der neue Coach Massimilian Porcello hat der U23 des SV Rödinghausen in der Fußball-Westfalenliga noch kein Glück gebracht. Trotz sehr guter Leistung, hohem Engagement und zahlreicher Torchancen ging das Heimspiel der Jung-Rödinghauser gegen Grün-Weiß Nottuln und somit auch Porcellos Einstand unglücklich mit 0:1 (0:1) verloren.
Da der FC Preußen Espelkamp auswärts in Soest dreifach punktete, rutschte die SVR-Zweite auf einen Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag geht es für die Rödinghauser zum FC Nordkirchen.
„Die Mannschaft war total engagiert, ich kann ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Niederlage fällt sehr bitter aus und zeigt, dass wir das Glück in den nächsten Spielen erzwingen müssen“, erklärte „Massi“ Porcello nach seinem ersten Spiel als neuer Coach der Rödinghauser U23.
Ex-Arminia-Profi Porcello konnte mit Torhüter Matthis Harsman (nach langer Verletzungspause), Lennox Afolabi, Marius Bauer und Noah Köse mehrere Spieler aus dem Regionalliga-Kader in die Startelf einbauen. In der ersten Halbzeit ließen die Gastgeber nur eine Standardsituation zu, doch die war in der 45. Minute drin.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch Chancen für Arvin Moulai, Lennart Braunsmann (Latte) und dem sehr engagierten Marius Bauer blieben allesamt ungenutzt. „Der letzte Tick hat gefehlt. Dennoch können wir auf diese Einstellung und Leistung aufbauen“, sagte Porcello, der die Mannschaft in der Liga halten will.