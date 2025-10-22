Bitterer Dämpfer in der 95. Minute

In der regulären Spielzeit lag der FC gegen den starken Aufsteiger aus Borsch durch den Treffer von Patrick Hook mit 1:0 in Führung...
BERICHT von H. Uhlmann / FC Saalfeld
Die 75 Zuschauer – unter ihnen auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania – sahen insgesamt eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen auf Seiten der Hausherren. Während der spielstarke Neuling aus Borsch früh offensive Akzente setzte, blieb die FC-Abwehr zunächst stabil. Auch die Gästeabwehr sah sich bei den Angriffsbemühungen der Saalfelder immer wieder gefordert. Im zweiten Durchgang blieben klare Torchancen allerdings Mangelware.
Die beste Gelegenheit zum Ausbau der Führung ergab sich, als Stan Kleyla den völlig freistehenden Patrick Hook suchte, der die Hereingabe jedoch knapp verpasste. So blieb es bei der knappen Führung. Erst in der Nachspielzeit verlor Schiedsrichter Bohlig, der bis dahin eine ordentliche Linie zeigte, die Kontrolle – insgesamt acht Gelbe Karten sorgten für unnötige Hektik in einer bis dahin fair geführten Begegnung.
Der Ausgleich in der 95. Minute führte zu großer Enttäuschung auf Seiten der Platzbesitzer. Der eingewechselte Leonhard Rabel hatte kurz darauf sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch knapp neben das Tor.
Fazit: Späte Gegentore sind schwer zu verdauen – dennoch sollte die insgesamt starke Leistung über weite Strecken der Partie zusätzlichen Rückenwind für das anspruchsvolle Restprogramm der Hinrunde liefern.