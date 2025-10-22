Bitterer Dämpfer in der 95. Minute

Der quirlige Angreifer, nach über zweijähriger Verletzungspause zurück auf dem Platz, überwand den Gästetorhüter mit einem Heber aus größerer Distanz und trug sich damit erstmals wieder in die Torschützenliste ein. Kurz zuvor hatte der nach Rotsperre zurückgekehrte Tom Henniger für Aufsehen gesorgt, als sein Distanzschuss aus über 60 Metern auf der Lattenoberkante aufschlug. Erst in der Nachspielzeit brachte der Ausgleichstreffer von Kraus die bittere Erkenntnis des späten Punktverlusts.

Die 75 Zuschauer – unter ihnen auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania – sahen insgesamt eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen auf Seiten der Hausherren. Während der spielstarke Neuling aus Borsch früh offensive Akzente setzte, blieb die FC-Abwehr zunächst stabil. Auch die Gästeabwehr sah sich bei den Angriffsbemühungen der Saalfelder immer wieder gefordert. Im zweiten Durchgang blieben klare Torchancen allerdings Mangelware.

Die beste Gelegenheit zum Ausbau der Führung ergab sich, als Stan Kleyla den völlig freistehenden Patrick Hook suchte, der die Hereingabe jedoch knapp verpasste. So blieb es bei der knappen Führung. Erst in der Nachspielzeit verlor Schiedsrichter Bohlig, der bis dahin eine ordentliche Linie zeigte, die Kontrolle – insgesamt acht Gelbe Karten sorgten für unnötige Hektik in einer bis dahin fair geführten Begegnung.

Der Ausgleich in der 95. Minute führte zu großer Enttäuschung auf Seiten der Platzbesitzer. Der eingewechselte Leonhard Rabel hatte kurz darauf sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch knapp neben das Tor.

Fazit: Späte Gegentore sind schwer zu verdauen – dennoch sollte die insgesamt starke Leistung über weite Strecken der Partie zusätzlichen Rückenwind für das anspruchsvolle Restprogramm der Hinrunde liefern.