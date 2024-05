Bitterer Dämpfer gegen die Blauen

Bei absolutem Sahnewetter starten unsere Jungs und Mädels in schwarz und weiß gegen die Vierte des TSV von 1860 E Punkt V Punkt in die Partie.

Die Fanlager im Team sind bekanntlich gespalten. So oder so ist die Motivation vor dem wichtigen Spiel auf Top Level, zumal die Verfolger Kickers und der Tabellenzweite Croatia am Nachmittag aufeinander trafen.

Wie der Junge Odysseus legt der nach einer Woche aus Kreta zurückgekehrte Coachelidis die Energie von 5 Kilogramm Pita, 3kg Knoblauch und 10kg Gyros in seine Ansprache.