Bitterer Beigeschmack nach 11:0 für Inter Türkspor im Kreispokal Kabinenklau trübt Erfolg von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser

Anton Prinz (re., TuS Holtenau) im Zweikampf mit dem regionalligerfahrenen Christopher Kramer. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit einem sehr bitteren Nachgeschmack endete für den Landesligisten Inter Türkspor Kiel das 11:0 in der 2. Runde im Kreispokal beim TuS Holtenau. Unbekannte verschafften sich Zugang zur verschlossenen Umkleidekabine der Gäste. Neben Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro wurden auch Autoschlüssel der Spieler entwendet. Die Diebe durchsuchten zudem die auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge und ließen weiteres Eigentum mitgehen. Die sportliche Leistung rückte angesichts dieser dreisten Tat nach dem Abpfiff in den Hintergrund.

Faruk Sönmez (Inter Türkspor Kiel) gewinnt das Laufduell gegen Marcel Bestmann. – Foto: Ismail Yesilyurt

Dabei hatte der C-Klassist aus Holtenau gezeigt, was man bei der Weltmeisterschaft in Kanada, USA und Mexiko deutlich gesehen hatte: Auch die Außenseiter können mit einer konzentrierten Defensive den Favoriten trotzen.

Holtenau mit leidenschaftlicher Defensivleistung Dabei sah es zunächst so aus, dass Inter einen der zwei Vereine aus dem Kieler Stadtteil Holtenau überrennen würde. Melih Cerrah in der 4. und Badreddin Hamze in der 6. Minute legten schnell ein 2:0 vor. Doch der krasse Underdog zeigte sich unbeeindruckt. „Die Jungs haben gut geschoben mit zwei Viererketten, haben die Wege gut zugemacht und sich für ihre Verhältnisse gut dagegen gestemmt“, lobte Holtenau-Trainer Michael Knieriemen sein Team. Über zweidrittel der Spielzeit gelang es den Hausherren, die spielstarken Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten.

Isaiah Mosby (Inter Türkspor Kiel) gegen Tjark Lewermann. – Foto: Ismail Yesilyurt

Sportlehrer Knieriemen, dem aus einem großen (Studenten)Pool von 42 Spielern nur 15 zur Verfügung standen, durfte für die großartige Einstellung, mannschaftliche Geschlossenheit und intensive Leidenschaft seinen Schützlinge bis zur 65. Minute eine Eins plus verteilen.

Inter-Coach Onur Cokgez zeigte sich mit der Chancenverwertung in der ersten Hälfte unzufrieden: „Wir hatten Möglichkeiten, aber auch ein bisschen Pech im Fuß.“ Die Überlegenheit des Landesligisten setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Christopher Kramer braucht nur 18 Minuten für 4 Tore Der Widerstand des C-Klassisten erlahmte erst nach dem 0:3 durch Miraslan Baghirov (65.). Mit zunehmender Spieldauer forderten der hohe Aufwand und das intensive Anrennen der sechs Klassen höher angesiedelten Gäste ihren Tribut. Besonders die eingewechselten Inetr-Offensivkräfte brachten neuen Schwung. Christopher Kramer krönte seine Leistung mit vier Treffern, auch Tahir Yilmaz traf doppelt. Onur Cokgez bilanzierte nach dem Schlusspfiff: „Die Spieler haben die Fehler der Gegner brutal genutzt. Für uns ist es ein Pflichtsieg, wir sind eine Runde weiter und fertig.“

Tahir Yilmaz (Inter Türkspor Kiel) bedrängt von Tjark Lewermann (TuS Holtenau). – Foto: Ismail Yesilyurt