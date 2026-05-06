Bitterer Ausfall im Saisonendspurt Husseyn Chakroun fällt nach Schulterverletzung bis zum Saisonende aus von red · Heute, 15:37 Uhr · 0 Leser

Hannover 96 muss im Saisonfinale auf Husseyn Chakroun verzichten. Der Offensivspieler hat sich im Heimspiel gegen Preußen Münster schwerer verletzt und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Szene ereignete sich in der Schlussphase des 3:3 gegen Münster: Chakroun kugelte sich die rechte Schulter aus. Nach weiteren Untersuchungen steht nun fest, dass ein operativer Eingriff notwendig ist. Damit ist die Saison für den 21-Jährigen vorzeitig beendet. Der Ausfall trifft die Niedersachsen in einer entscheidenden Phase. Chakroun wird sowohl beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum als auch im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg fehlen.

Weitere Ausfälle im Training Auch darüber hinaus war der Kader zum Wochenstart nicht komplett auf dem Trainingsplatz vertreten. Havard Nielsen setzte aufgrund einer gereizten Achillessehne aus und absolvierte stattdessen ein individuelles Programm in der Arena. Benedikt Pichler, der zuletzt mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte, konnte ebenfalls noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.