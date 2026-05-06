Bitterer Ausfall im Saisonendspurt

Hannover 96 muss im Saisonfinale auf Husseyn Chakroun verzichten. Der Offensivspieler hat sich im Heimspiel gegen Preußen Münster schwerer verletzt und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.
Die Szene ereignete sich in der Schlussphase des 3:3 gegen Münster: Chakroun kugelte sich die rechte Schulter aus. Nach weiteren Untersuchungen steht nun fest, dass ein operativer Eingriff notwendig ist. Damit ist die Saison für den 21-Jährigen vorzeitig beendet.
Der Ausfall trifft die Niedersachsen in einer entscheidenden Phase. Chakroun wird sowohl beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum als auch im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg fehlen.
Auch darüber hinaus war der Kader zum Wochenstart nicht komplett auf dem Trainingsplatz vertreten. Havard Nielsen setzte aufgrund einer gereizten Achillessehne aus und absolvierte stattdessen ein individuelles Programm in der Arena.
Benedikt Pichler, der zuletzt mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte, konnte ebenfalls noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.
Damit muss Hannover 96 im Saisonendspurt nicht nur auf Chakroun verzichten, sondern mehrere Offensivkräfte dosiert aufbauen. Gerade in den verbleibenden Spielen wird es darauf ankommen, die vorhandenen Optionen bestmöglich zu nutzen.
Für Chakroun steht nun zunächst die vollständige Genesung im Vordergrund – und die Hoffnung, zur kommenden Saison wieder angreifen zu können.