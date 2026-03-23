Bitterer Auftritt beim Spitzenreiter: FC Moosinning verspielt die Führung

Zwischenzeitlich führte der FC Moosinning mit 2:0, doch der FCM kassierte in der Folge fünf Tore. – Foto: Marc Marasescu

FCM-Coach Christoph Ball musste sein Team auf mehreren Positionen umbauen. Für den verletzten Keeper Aaron Siegl hütete Daniel Auerweck den Kasten, für die erkrankten Maxi Völke und Tobi Killer rückten Felix Meier und Marco Esposito ins Team. Wie erwartet, fand die Partie auf Kunstrasen statt, und der Gastgeber kam besser rein. In der 7. Minute musste sich Auerweck nach einem Flachschuss von Karl-Heinz Lappe zum ersten Mal lang machen und wehrte gerade noch zur Ecke ab. Kurz darauf setzte Vukasin Pajic einen schnell ausgeführten Freistoß knapp links unten vorbei.

Mit einer ernüchternden 2:5 (2:1)-Niederlage musste der FC Moosinning die Heimreise vom Spitzenreiter SV Nord-Lerchenau antreten. Die Gelb-Schwarzen lagen zwar zwischenzeitlich 2:0 in Führung, die Nordler drehten die Partie aber mit einer engagierten Leistung im zweiten Abschnitt.

Brugger köpft Moosinning zur eigentlich komfortablen Führung

In der 20. Minute setzte Moosinning ein Ausrufezeichen, als Keeper Matthias Angermeir einen Fernschuss von Felix Meier noch zur Ecke abwehrte. Diese zog Maxi Siebald scharf nach innen, und ein Verteidiger der Gastgeber ließ den Ball zum 1:0 über den Scheitel rutschen. Vergeblich Strafstoß forderte der Gastgeber in der 32. Minute, als Fabio Zöller im Zweikampf mit Aziz Abdane im Strafraum zu Boden ging. Nur zwei Minuten später hätte Fabi Ulitzka erhöhen können, setzte einen Volley aber knapp vorbei.

Besser machte es Nico Brugger, der einen Freistoß Siebalds zum 2:0 einköpfte (37.). Der SVN ließ sich nicht beeindrucken, in der 41. Minute rutschte Ulitzka außerhalb des Sechzehners weg, Lappe nahm Maß und zirkelte die Kugel zum 1:2 ins Netz. Kurz vor der Pause setzte Siebald den Ball nach einem indirekten Freistoß im Strafraum knapp übers Tor, während Edin Smaljovic auf der Gegenseite mit einem Kopfball das Ziel knapp verfehlte.

Mehrere Konter jagen den Sieg für Nord Lerchenau in die Höhe

Die zweite Hälfte begann ausgeglichen, doch nach einem weiten Ball von Nikolaos Mangasaros stand Lappe goldrichtig und setzte den Ball überlegt zum 2:2 ins lange Eck (56.). Moosinning blieb im Spiel, und nach einem tollen Konter scheiterte Aziz Abdane über halblinks am Keeper. Besser machte es der Gastgeber: Moosinning konnte einen hohen Ball nicht verteidigen, freistehend musste Dominik Besl den Ball nur noch zum 3:2 über die Linie drücken (69.).

Die Partie blieb offen, Moosinning spielte gut mit, einzig im Angriff fehlte die zündende Idee. Die hatte der Tabellenführer: Nach einem Konter kam der Ball zentral zu Smaljovic, und der schloss mit einem satten Flachschuss von der Strafraumgrenze zum 4:2 ab (82.). Nur eine Minute später lief Moosinning erneut in einen Konter, und Lappe bejubelte seinen dritten Treffer.