Bitterer Abstieg für Adelshofen nach Direktvergleich – Alling machts deutlich

Adelshofen muss runter – Landsberied und Geltendorf sind in der Relegation.

Spannung versprochen hatte der letzte Spieltag in doppelter Hinsicht: Endspiel um den Aufstieg (siehe oben) und ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Abstiegskampf. Dort griffen sich der FC Landsberied und der TSV Geltendorf den Rettungsanker in Form der Relegationsspiele gegen die Zweiten der A-Klasse. Den bitteren Abstieg muss dagegen der SV Adelshofen aufgrund des gegen Landsberied verlorenen Direktvergleichs hinnehmen. Der SVA begleitet den SC Malching in die A-Klasse. FC Puchheim – SC Malching 2:2 (1:2) – Dass es für beide Teams um nichts mehr ging, war spürbar, der allerletzte Ehrgeiz nicht mehr gegeben. Dennoch reichte es, um der kleinen Fanschar im Puchheimer Stadion ein wenig Unterhaltung zu bieten. Zweimal waren die Malchinger in jeder Halbzeit in Führung gegangen: zunächst durch Samuel Gröger, dann durch Dominic Frieß. Gut 20 Minuten konnte die Malchinger Gäste ihren Vorsprung jeweils behaupten. Dann kam der FCP durch Maximilian Sollinger und Daniel Mohr zurück. Für die abgestiegenen Malchinger bedeutete das Unentschieden trotzdem ein einigermaßen versöhnlicher Saisonabschluss.

Sa., 31.05.2025, 15:00 Uhr FC Puchheim Puchheim SC Malching SC Malching 2 2 Abpfiff SC Gröbenzell – FC Landsberied 2:0 (2:0) – Für die Gastgeber ging es um nichts mehr. Dennoch waren sie an einem positiven Saisonabschluss interessiert. Das belegten die Treffer von Lysander Weiß in der 13. und Nick Klokkers in der 18. Minute. Für den um den Ligaerhalt kämpfendem FCL war das allerdings keine gute Entwicklung. „Wir haben die erste Halbzeit vollkommen verschlafen“, sah Landsberieds Fußballchef den Spielverlauf kritisch. Man habe da wenig von Aufbäumen gesehen. Deshalb sei der Gröbenzeller Sieg auch verdient. So war der FC Landsberied auf Schützenhilfe angewiesen. Kommentar von Bals: „Wir sind erleichtert, dass wir die Chance mit der Relegation doch noch bekommen haben.“ Der Saisonverlauf habe aber ebenso gezeigt, dass man den direkten Vergleich sehr ernst nehmen müsse.

SV Germering – TSV Alling 2:6 (1:3) – Die wenigen Zuschauer sahen trotz der warmen Temperaturen ein unterhaltsames Spiel. Mehr Freude daran hatten sichtlich die Gäste, auch wenn dem Germeringer Jonas Hetmann früh die Führung gelang. Doch die Allinger hatten das Ding durch zweimal Maximilian Grolik und einen von Benjamin Baur verwandelten Elfmeter recht schnell gedreht. Nach dem Seitenwechsel trafen für den TSV noch Stefan Hochreuter, Simon Kahl und Nicolas Neumeir. Für Germering war zum zwischenzeitlichen 2:4 noch Markus Schönbauer vom Punkt erfolgreich.

TSV Geltendorf – SC Schöngeising 2:1 (1:1) – In letzter Minute in die Relegation gerettet hat sich der TSV Geltendorf. Erst in der Nachspielzeit bewahrte Michael Seemüller seine Mannschaft davor, rechnen zu müssen. Denn bis dahin lag der TSV gleichauf mit Landsberied und Adelshofen. Zwar hätten die Gastgeber da den direkten Vergleich auf ihrer Seite gehabt. Doch bei einer durchaus drohenden Niederlage wäre man sogar noch auf den direkten Abstiegsplatz gerutscht. Lange Zeit stand die Partie auf des Messers Schneide. Treffer hatten die Zuschauer nur in der Anfangsphase erlebt. Michael Rauschmayr hatte die Gastgeber nach neun Minuten in Führung gebracht. Weitere neun Minuten später sorgte Maxim Burzlaff für den Ausgleich der Gäste aus Schöngeising.