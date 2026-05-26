Bitterer Abschied bei Energie Cottbus: "Und so werde ich auch gehen"

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Es sind Worte, die tiefen Schmerz, aber noch größere Dankbarkeit transportieren. Nach dreieinhalb Jahren, zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg und dem historischen Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga verlässt Publikumsliebling Timmy Thiele den FC Energie Cottbus. Dies hat er dazu auf Facebook gepostet:

Ich wollte diesem Verein dabei helfen die Region und alles drum herum wieder mit neuem Leben und Hoffnung zu entfachen. Denn das hier ist ein schlafender Riese — und das wusste ich vom ersten Tag an.

"Ich kam mit einem Ziel und einem Traum nach Cottbus.

Es gab nicht nur rosige Sonnentage. Es gab Rückschläge. Momente des Zweifels.

Viele meinten ich hätte sie nicht alle. Aber Träume und Ziele sind nicht dazu da um sie zu begraben — sie sind dein Zugpferd. Dein Antrieb. Dein Warum.

Aber jedes Mal habt IHR mich aufgefangen. Mit eurer Liebe. Mit eurem Support. Und gemeinsam sind wir immer wieder aufgestanden.

Ich habe versucht auf und neben dem Platz ein Leader zu sein — für Jung und Alt. Ein Vorbild das vorangeht und alles gibt. Für das Team. Für den Verein. Für euch. Immer.

3,5 Jahre. 2 Meistertitel. 1 Pokalsieg. 2 Aufstiege. Von Liga 4 bis in die 2. Bundesliga.

An meine Mitspieler — ich danke euch von ganzem Herzen. Wir haben gemeinsam mit euch Fans alles erreicht was ich mir als Traum und Ziel gesetzt hatte. Ihr habt auf ewig einen Platz in meinem Herzen.

Dass dieses Kapitel nun so endet — ehrlich gesagt hatte ich mir das anders vorgestellt. Anderes war besprochen. Manches kommt im Leben aber anders als man es plant. Und das muss man akzeptieren — auch wenn es schwer fällt.

Für mich hat es immer nur Energie Cottbus gegeben. Ich habe mein Wort nie gebrochen. War immer ehrlich, aufrichtig, voller Demut und Respekt.

Und so werde ich auch gehen.

IHR seid dieser Verein. IHR seid diese Region. Und ich bin so unendlich dankbar für die Liebe die ihr mir gegeben habt.

Ich werde euch immer in meinem Herzen tragen.

Danke. Ich werde euch vermissen.

EuerTimmy , TT7, Thieledachs."