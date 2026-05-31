Bitterer Abschied auf fremdem Platz: Weiße Elf unterliegt in Bentheim

Dabei hielt die Weiße Elf die Partie lange offen, ehe die Gastgeber insbesondere nach dem Seitenwechsel ihre Stärken bei ruhenden Bällen ausspielten. Vor allem die Standardsituationen bereiteten den Nordhornern große Probleme.

Nach dem Rückstand versuchten die Gäste zwar noch einmal alles, um die Begegnung zu drehen. Doch bei schwierigen äußeren Bedingungen fehlte häufig die letzte Durchschlagskraft gegen eine kompakt verteidigende Bentheimer Mannschaft.

„Wir haben leider in der 2. Halbzeit die Standards sehr schlecht verteidigt und mit 1:3 in Rückstand geraten“, analysierte Westerink nach dem Schlusspfiff. Die Gastgeber nutzten ihre Möglichkeiten konsequent und verschafften sich damit die entscheidende Grundlage für den Heimerfolg.

„Bei schwülen Temperaturen war es dann nicht leicht, gegen gut verteidigende Bentheimer Chancen zu kreieren“, erklärte Westerink. Dennoch kam die Weiße Elf noch zu einigen Möglichkeiten. „Dennoch hatten wir einige, aber leider konnten wir diese nicht für uns nutzen“, so der Nordhorner Coach.

Konter besiegelt die Niederlage

Als die Weiße Elf in der Schlussphase alles nach vorne warf, um zumindest noch einmal heranzukommen, boten sich für die Gastgeber Räume zum Kontern. In der Nachspielzeit machte Bentheim schließlich alles klar.

„Das 1:4 in der 94. Minute war nur noch ein Konter, weil wir alles nach vorne geworfen hatten“, sagte Westerink.

Entscheidung um Platz drei vertagt

Durch die Niederlage bleibt das Rennen um die Plätze hinter Meister Union Lohne weiter völlig offen. Die Weiße Elf verharrt bei 50 Punkten und liegt damit weiterhin mitten im engen Verfolgerfeld.

Für Westerink, der seine Trainerlaufbahn nach der Saison beendet, war die Partie zugleich das letzte Auswärtsspiel seiner Karriere. Ein erfolgreicher Abschied blieb ihm dabei verwehrt. Die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss bietet sich nun am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse, wenn sie SG Freren anreist.

„Jetzt kommt es am nächsten Freitag zum Endspiel um Platz 3 bis Platz 6“, blickte Westerink bereits voraus. Tatsächlich liegen vor dem Saisonfinale mehrere Mannschaften eng beieinander, sodass die endgültige Platzierung der Weißen Elf erst am letzten Spieltag entschieden wird.