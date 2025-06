Bitterer Abend im Ammertal: Antdorf/iffeldorf geht beim WSV unter

Johannes Huber war bedient. So hatte er sich das erste Relegationsspiel zur Kreisliga gegen den WSV Unterammergau nicht vorgestellt. „Da brauchen wir uns auch nichts vormachen“, sagte er nach der 0:5-Niederlage der SG Antdorf/Iffeldorf gestern Abend im Ammertal. „Irgendwie hat sich dann wohl doch der Ligenunterschied bemerkbar gemacht. Mit unserer Leistung hätten wir in der Kreisklasse wohl sicher den einen oder anderen Punkt geholt, aber gegen einen Gegner aus der Kreisliga reicht das halt eben nicht.“

Der SG-Spielertrainer rückte für den gesperrten Florian Calliari in die Abwehrreihe. Zudem fehlte der kurzfristig erkrankte Alexander Michl – die Hälfte der ursprünglichen Defensivkette musste so ersetzt werden. Die sah sich gleich einer Unterammgauer Angriffswut ausgesetzt. 30 Sekunden waren gespielt, da musste Keeper Michael Kölbl gegen Robin Reiter schon Kopf und Kragen riskieren. Drei Minuten später war er aber dann nur noch zweiter Sieger gegen Lukas Klemm – 0:1. „Und irgendwie ging es dann immer so weiter“, sagte Huber, „Unterammergau hat wahnsinnig gepresst. Wir konnten uns zwar immer wieder dazwischenwerfen, aber dann springt uns der Ball aus kurzer Distanz gegen den Arm.“ Den fälligen Handelfmeter verwandelte Ferdinand Brauchle sicher zum 2:0. „Da ist nach kurzer Zeit natürlich schon der ganze Spielplan über den Haufen geworfen“, ärgerte sich der SG-Übungsleiter.

Nach dem zweiten Unterammergauer Treffer (9.) leisteten sich die Gastgeber Nachlässigkeiten und gaben den Ball in der Vorwärtsbewegung zu oft zu schnell her. Aber auch daraus wussten die SG-Kicker keinen Profit zu schlagen. Für sie dauerte es fast eine halbe Stunde, ehe sie auch einmal nennenswert vor Unterammergaus Gehäuse auftauchten, doch Moritz Korntheuer konnte noch rechtzeitig dazwischengrätschen. Kurz darauf schepperte es dann zum dritten Mal im SG-Kasten. Unglücksrabe war Markus Winkler, der einen Schuss von Simon Ollert ins eigene Tor abfälschte. Für den einzigen Antdorfer Jubel sorgte kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit Denny Krämer – allerdings nicht lange, denn sein Treffer wurde wegen Abseits zurückgenommen. „Wenn wir mit einem 1:3 in die Pause gehen, dann läuft es in Halbzeit zwei vielleicht nochmal anders“, so Huber, „aber so wurde es natürlich schwierig.“