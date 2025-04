Auch in Memmingen sollte es für Trainer Stefan Köck und den SV Schalding-Heining nicht mit der Trendwende klappen. – Foto: Mike Sigl

Bitterer Abend im Allgäu: Memmingen düpiert verunsicherte Schaldinger 31. Spieltag in der Bayernliga Süd - Freitagabend: Schalding muss sich in Memmingen mit 0:4 geschlagen geben +++ Memmingen schließt weiter auf

Und auch im neunten Anlauf sollte es für den SV Schalding-Heining nicht mit der Trendwende klappen, viel mehr gab es zu Gast im Allgäu beim FC Memmingen eine am Ende deutliche 0:4-Abfuhr. Schalding startete im Vergleich zur 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den TSV Kottern mit zwei personellen Veränderungen. Trainer Stefan Köck beorderte unter anderem Kapitän Christian Brückl zurück in die Startelf und begann mit Patrick Drofa auf der rechten Abwehrseite in der Viererkette.

Dies schien in den Anfangsminuten auch zu funktionieren, allerdings gab es nach nur 14 Minuten den nächsten, frühen Rückschlag für den SV Schalding-Heining. Moritz Bauernfeind brachte David Bauer im Strafraum im Gewühl zu Fall und Schiedsrichter Maximilian Ziegler blieb keine andere Wahl, als auf Strafstoß zu entscheiden. Lukas Rietzler übernahm anschließend die Verantwortung, ließ SVS-Keeper Marius Herzig mit seinem Elfmeter in die Mitte keine Chance und erzielte so seinen persönlich neunten Saisontreffer.