»Bitterer Abend« für Grainet – »Cleveres« Tegernheim schlägt SVW Wenzenbachs Coach Schuderer lobt Gegner +++ Bitterer Abend für Grainet gegen Lam: Moser hadert trotz Energieleistung in Hälfte zwei +++ Kowalski: "Egal, wie: Hauptsache, drei Punkte" +++ Passau verliert gegen Bad Abbach: "Für ein Heimspiel einfach zu wenig" von Boris Manz · Heute, 20:36 Uhr · 0 Leser

Zweiter Sieg in Serie: Auch in Wenzenbach holte Tegernheim drei Punkte. – Foto: Florian Würthele

Überraschung im Dreiflüssestadion: Trotz zwischenzeitlicher Führung hat der 1. FC Passau gegen Bad Abbach verloren. Fast zeitgleich schlug die SpVgg Lam den SV Grainet – trotz großer Energieleistung – und der FC Tegernheim entführte drei Punkte beim SV Wenzenbach. Die Stimmen zu den Mittwochsspielen des 8. Spieltags der Landesliga Mitte.



Sepp Schuderer, Trainer des SV Wenzenbach: "Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Beide Teams haben sehr intensiv gespielt. Tegernheim war sehr clever und hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben vor heimischen Publikum gezeigt, dass wir in der Liga angekommen sind. Nach dem starken Auswärtssieg mit vielen Toren haben wir diesmal hinten ein paar Fehler eingeräumt. Aber: Die Leistung war in Ordnung. Tegernheim muss man gratulieren. Sie spielen sehr clever und diszipliniert und haben erfahrene Burschen in ihren Reihen. So weit sind wir noch nicht. Wenn Tegernheim gesund bleibt, werden die nicht um den Abstieg spielen." Sepp Schuderer, Trainer des SV Wenzenbach: "Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Beide Teams haben sehr intensiv gespielt. Tegernheim war sehr clever und hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben vor heimischen Publikum gezeigt, dass wir in der Liga angekommen sind. Nach dem starken Auswärtssieg mit vielen Toren haben wir diesmal hinten ein paar Fehler eingeräumt. Aber: Die Leistung war in Ordnung. Tegernheim muss man gratulieren. Sie spielen sehr clever und diszipliniert und haben erfahrene Burschen in ihren Reihen. So weit sind wir noch nicht. Wenn Tegernheim gesund bleibt, werden die nicht um den Abstieg spielen." Andreas Lengsfeld, Trainer des FC Tegernheim: "Das Spiel war ähnlich wie gegen Lam. Beide haben vorne Top-Qualität. Aber wir wussten, wenn wir die Räume eng machen, wird es gegen uns schwer und wir können immer Tore machen über unser Umschaltspiel. Wenzenbach war die spielbestimmende Mannschaft, aber das war so gewollt und die ganz klaren Chancen hatten wir. Das zweite Tor hätten wir früher machen müssen. Aufgrund der Spielanlage ist der Sieg vielleicht glücklich, aber nicht unverdient."



Christian Moser, Sportlicher Leiter des SV Grainet: "Ein sehr bitterer Abend für uns. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre heute ein Punkt drin gewesen. Trotz des Rückstands haben wir nicht aufgesteckt, stehen aber am Ende mit leeren Händen da. In der ersten Halbzeit waren wir leider 20 Minuten nicht wirklich auf dem Platz und da fallen die zwei Gegentore. So wird's dann einfach eng. Wir werden weiter unser Bestes geben und unsere Punkte einfahren." Christian Moser, Sportlicher Leiter des SV Grainet: "Ein sehr bitterer Abend für uns. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre heute ein Punkt drin gewesen. Trotz des Rückstands haben wir nicht aufgesteckt, stehen aber am Ende mit leeren Händen da. In der ersten Halbzeit waren wir leider 20 Minuten nicht wirklich auf dem Platz und da fallen die zwei Gegentore. So wird's dann einfach eng. Wir werden weiter unser Bestes geben und unsere Punkte einfahren." Lorenz Kowalski, Trainer der SpVgg Lam: "Wir haben uns das Leben trotz Führung immer wieder schwer gemacht, aber der Kampf hat auf jeden Fall gestimmt. Deshalb haben wir uns den Sieg irgendwo verdient. Egal wie: Hauptsache, wir haben die drei Punkte geholt."







Stefan Kurz, Sportvorstand des 1. FC Passau: "Für ein Heimspiel war's heute einfach zu wenig. In der ersten Hälfte haben wir aus unserer Überlegenheit zu wenig gemacht. Trotzdem erzielen wir noch das 1:0 durch Bauernfeind nach einer Ecke vor der Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff waren wir nicht aufmerksam und fangen uns das 1:1. Im Anschluss konnten wir uns zu selten in der gefährlichen Zone gegen stark kämpfende Gäste durchsetzen. Kurz vor Schluss fällt dann nach einem Konter sogar noch das 1:2."



