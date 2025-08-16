Bitterer Abend für den SV Meppen - Oldenburg entführt die Punkte

– Foto: Gertzen

Gestern, 19:00 Uhr SV Meppen SV Meppen VfB Oldenburg VfB Oldenburg 0 1 9886 Zuschauer fanden am Freitag den Weg in die Hänsch-Arena und damit leider etwas weniger als das ausgegebene Ziel von 10.000 Fans. Die Kulisse war dennoch beeindruckend, die Stimmung hitzig, doch am Ende jubelte nur der VfB Oldenburg.

Die Partie begann intensiv, beide Mannschaften schenkten sich nichts. In der zweiten Halbzeit dann der Nackenschlag: Nach einem missglückten Klärungsversuch landete der Ball im Strafraum des SVM, wo die Zuordnung nicht stimmte. Rafael Brand nutzte die Chance eiskalt und jagte den Ball unhaltbar in den linken oberen Winkel - 0:1 (52.). Eine kalte Dusche für alle Meppener. Für große Aufregung sorgte wenig später Aurel Loubongo-M’Boungou, der bei einem Oldenburger Angriff Jonathan Wensing mit dem Arm am Kopf traf. Die Meppener Fans forderten lautstark die rote Karte, doch Schiedsrichter Maximilian Nie-Hoegen aus Lingen beließ es bei Gelb. Eine Entscheidung, die für viel Unmut auf den Rängen sorgte.