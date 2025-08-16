Bitterer Abend für den SV Meppen - Oldenburg entführt die Punkte

9886 Zuschauer fanden am Freitag den Weg in die Hänsch-Arena und damit leider etwas weniger als das ausgegebene Ziel von 10.000 Fans. Die Kulisse war dennoch beeindruckend, die Stimmung hitzig, doch am Ende jubelte nur der VfB Oldenburg.
Die Partie begann intensiv, beide Mannschaften schenkten sich nichts. In der zweiten Halbzeit dann der Nackenschlag: Nach einem missglückten Klärungsversuch landete der Ball im Strafraum des SVM, wo die Zuordnung nicht stimmte. Rafael Brand nutzte die Chance eiskalt und jagte den Ball unhaltbar in den linken oberen Winkel - 0:1 (52.). Eine kalte Dusche für alle Meppener.
Für große Aufregung sorgte wenig später Aurel Loubongo-M’Boungou, der bei einem Oldenburger Angriff Jonathan Wensing mit dem Arm am Kopf traf. Die Meppener Fans forderten lautstark die rote Karte, doch Schiedsrichter Maximilian Nie-Hoegen aus Lingen beließ es bei Gelb. Eine Entscheidung, die für viel Unmut auf den Rängen sorgte.
Trotz großem Einsatz und leidenschaftlichem Kampf schaffte es der SVM nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen. Kapitän Jonas Fedl hatte mit einem Schuss Pech, der geblockt wurde, und auch mehrere gefährliche Hereingaben fanden keinen Abnehmer. In der Nachspielzeit von satten neun Minuten drängten die Emsländer mit aller Macht nach vorne. Julian Ulbricht köpfte ans Außennetz, doch auf der Gegenseite musste sich auch Keeper Julius Pünt mehrfach auszeichnen und verhinderte Schlimmeres gegen Demaj und Boccaccio.
Am Ende blieb es beim bitteren 0:1, ein gebrauchter Tag für den SV Meppen, der sich für seinen Einsatz nicht belohnte. Trotz leidenschaftlicher Unterstützung der 9886 Fans konnte das Ziel, die Arena vollzumachen, nicht ganz erreicht werden und auch sportlich blieb der ersehnte Derbysieg aus.