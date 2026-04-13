Bittere Wende: U19 JFV A/O/B/H/H verliert 2:3 in Kronshagen „Der Gegner hat sich diese drei Punkte durch großen Kampf verdient" von Zevener Zeitung/Andreas Meier · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Ärgerliche Niederlage gegen den Abstiegkandidaten: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen verlor in der Regionalliga mit 2:3 beim TSV Kronshagen. Jaron Kaiser und Lenn Pauly hatten die Gäste kurzzeitig mit 2:1 in Front gebracht.



Es war - man muss es so deutlich sagen - eine unnötige Niederlage. Vor allem in der ersten Hälfte prägten die Gäste die Partie, hatten mehrere exzellente Chancen, mussten aber nach einem Fehlpass im Mittelfeld in der 25. Minute das überraschende 0:1 durch Friedemann Sykora hinnehmen. Doch kurz vor der Pause gelang Jaron Kaiser nach einem schönen Spielzug, der das ganze spielerische Potential der Gäste zeigte, der Ausgleich. Kurz nach der Pause schien doch noch alles den erwarteten Lauf zu nehmen, denn Lenn Pauly erzielte das 2:1 für den JFV.