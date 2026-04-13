Bittere Wende: U19 JFV A/O/B/H/H verliert 2:3 in Kronshagen

Ärgerliche Niederlage gegen den Abstiegkandidaten: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen verlor in der Regionalliga mit 2:3 beim TSV Kronshagen. Jaron Kaiser und Lenn Pauly hatten die Gäste kurzzeitig mit 2:1 in Front gebracht.
Es war - man muss es so deutlich sagen - eine unnötige Niederlage. Vor allem in der ersten Hälfte prägten die Gäste die Partie, hatten mehrere exzellente Chancen, mussten aber nach einem Fehlpass im Mittelfeld in der 25. Minute das überraschende 0:1 durch Friedemann Sykora hinnehmen.
Doch kurz vor der Pause gelang Jaron Kaiser nach einem schönen Spielzug, der das ganze spielerische Potential der Gäste zeigte, der Ausgleich. Kurz nach der Pause schien doch noch alles den erwarteten Lauf zu nehmen, denn Lenn Pauly erzielte das 2:1 für den JFV.
JFV-Coach: „Gegner hat Punkte durch großen Kampf verdient“
Aber unmittelbar danach folgten sieben schlechte Minuten aus Sicht der Gäste, die das Spiel entscheiden sollte. Praktisch im Gegenzug traf Sykora aus sehr spitzem Winkel zum Ausgleich, und nur wenig später gelang Dustin Jacob per Fernschuss das 3:2 für den Abstiegskandidaten.
Der JFV bestimmte auch die letzten 35 Minuten dieser Partie - ohne sich aber gegen einen großartig kämpfenden Gastgeber noch große Möglichkeiten erspielen zu können.
„Das müssen wir uns heute auch zum Vorwurf machen“, so JFV-Coach Matthias Stemmann. „Der Gegner hat sich diese drei Punkte durch großen Kampf verdient.“