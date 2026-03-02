Bittere Wende in der Schlussphase: Erdweg unterliegt Günding mit 3:2

Erdweg zeigte über weite Strecken eine starke Leistung - am Ende fehlte das Happy End – Foto: Franziska B.

Das Auswärtsspiel beim SV Günding stand für die SpVgg Erdweg bereits vor dem Anpfiff unter keinem guten Stern. Bereits im Dezember machte Günding klar, dass erfahrungsgemäß am ersten März-Wochenende kein Spiel stattfinden werden könne. Von einer Verschiebung des Spiels sei daher fest auszugehen. Dieser Aussage entsprechend planten die Erdweger ihre Vorbereitung. Eine Woche vor Spielbeginn erfuhr Erdweg, dass Günding das Spiel nicht verschieben möchte und man am Wochenende definitiv spielen werde.

Zusätzlich musste Erdweg kurzfristig auf wichtige Kräfte verzichten: Mit Daniel Mayr und Niklas Lehmann fielen kurzfristig zwei Leistungsträger verletzungsbedingt aus, zwei weitere Spieler waren am Tag zuvor noch krank. Während der Partie folgte der nächste Rückschlag, als Korbinian Göttler bereits in der 30. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Erdweg dominiert die erste Halbzeit

Trotz dieser widrigen Umstände übernahm Erdweg von Beginn an das Kommando. Kampfgeist, Wille und eine klare taktische Umsetzung sorgten dafür, dass Günding über weite Strecken tief in die eigene Hälfte gedrängt wurde.

Der verdiente Lohn folgte in der 14. Minute: Nach einer Flanke von links setzte Benjamin Trinkl energisch nach und legte für Thomas Kreppold ab, der zur umjubelten 0:1-Führung einschob. Erdweg drängte auf das 0:2, blieb offensiv präsent und erspielte sich gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben.

Günding fand offensiv kaum Lösungen und blieb hauptsächlich bei Standards gefährlich - diese verteidigte Erdweg jedoch konsequent. So ging es mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Führung ausgebaut – Spiel wird ruppiger

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Erdweg spielbestimmend. Manuel Rumler nutzte einen missglückten Abwehrversuch der Gastgeber und erhöhte auf 0:2.

In der Folge wurde die Partie zunehmend hitziger. Günding agierte mehrfach zu spät in den Zweikämpfen, doch der an diesem Tag sehr schwach und einseitig leitende Schiedsrichter ließ viele Aktionen ungeahndet. Trotzdem hatte man mindestens zwei gute Chancen um auf 0:3 zu erhöhen. Trinkl und Arzberger scheiterten jedoch knapp.

Ein dreifacher Wechsel der Hausherren sollte dann das Spiel kippen.

Kräfte schwinden – Günding dreht das Spiel

Mit zunehmender Spielzeit machten sich bei Erdweg die personellen Ausfälle und der hohe Aufwand bemerkbar. Die Kräfte ließen nach – und Günding nutzte dies eiskalt aus.

Innerhalb weniger Minuten gelang der Ausgleich: Kronschnabl (73.) und Yenisu (79.) trafen zum 2:2. In einer intensiven Schlussphase gaben beide Teams noch einmal alles. Das Momentum lag nun jedoch auf Seiten der Gastgeber.

In der 91. Minute fiel schließlich der entscheidende Treffer zum 3:2-Endstand für Günding.

Blick nach vorne

Eine äußerst bittere Niederlage für die SpVgg Erdweg, die über mehr als 70 Minuten hinweg wohl ihre beste Saisonleistung zeigte. Am Ende fehlten die Kräfte, während Günding seine Chancen konsequent nutzte und mit dem Sieg die Tabellenführung übernimmt.

Für Erdweg heißt es nun: Mund abwischen, regenerieren und den Fokus auf die kommende Aufgabe im nächsten Auswärtsspiel gegen den SV Ampermoching richten. Mit einer ähnlichen Leistung wird man es dem Gegner definitiv schwer machen, ihre Punkte Zuhause zu behalten.